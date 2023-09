Pikmin Finder de Nintendo se joue en AR sur votre navigateur mobile

1 com

Après Pikmin Bloom sur mobile, ainsi que Pikmin 4 et Pikmin 1+2 sur Switch, il est désormais facile de jouer à la série sur le pouce. Comme si cela ne suffisait pas, les gars de Nintendo proposent une nouvelle version quelque peu originale. En effet, le géant nippon vient de publier un jeu AR gratuit sur navigateur mobile intitulé Pikmin Finder, ou Détecteur Pikmin en français.

Découvrez Pikmin Finder en réalité augmentée

Comme pour Pokémon en 2016, Nintendo s'est associé à Niantic pour créer un nouveau jeu mobile Pikmin qui est plus un passe-temps qu'un jeu sérieux. Pikmin Finder est sorti spécifiquement pour l'événement Nintendo Live 2023 à Seattle. Vous pouvez accéder à ce jeu de réalité augmentée à partir de n'importe quel navigateur sur votre mobile, qu'il s'agisse d'un iPhone ou d'un appareil Android. Nous l'avons essayé sur plusieurs navigateurs, dont Safari, Chrome et Opera, tout fonctionne à partir du moment que vous autorisiez l'accès à la caméra. Cette application utilise évidemment la technologie AR de Niantic, démocratisée par Pokémon GO.

À l'instar de Pikmin Bloom, le jeu superpose des Pikmin à votre environnement tel qu'il est vu par l'appareil photo de votre téléphone. Vous pouvez ensuite déterrer les créatures en balayant vers le haut - notez qu'il y a généralement d'autres créatures de la même couleur qui se cachent dans les environs lorsque vous en repérez une. Ensuite, vous pouvez utiliser les Pikmin que vous avez attraper pour chercher des trésors, notamment des gâteaux et des canards en plastique.



Pikmin Finder est destiné à distraire et à être utilisé pendant l'expo Nintendo Live, mais il peut également être utilisé à la maison.



Si vous souhaitez essayer Détecteur Pikmin, rendez-vous sur le site officiel via le navigateur de votre téléphone. Vous pouvez également scanner le code QR qui s'affiche sur le site web lorsque vous l'ouvrez sur un navigateur de bureau.

Pour mémoire, Pikmin Bloom de Nintendo reste disponible en tant que jeu gratuit sur iOS et Android. Si vous souhaitez l'essayer, vous pouvez télécharger Pikmin Bloom gratuitement sur l'App Store pour iOS et sur Google Play pour Android.

Télécharger le jeu gratuit Pikmin Bloom