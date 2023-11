Testez gratuitement la série "Reigns" sur navigateur mobile, Mac ou PC

Depuis quelques heures, Nerial propose aux joueurs de tester gratuitement toute la série de jeux Reigns en passant par un simple navigateur. En vous rendant sur le site officiel, vous pourrez avoir un aperçu de chaque titre, soit Reigns, Reigns Her Majesty, Reigns Game of Thrones, ainsi que Reigns Beyond et Reigns Three Kingdoms, qui sont normalement des jeux accessibles uniquement pour les abonnés Netflix et Apple Arcade.

Découvrez gratuitement la série Reigns

Bien que la plupart d'entre vous a déjà téléchargé au moins l'un de ces jeux, il s'agit d'une excellente idée pour ceux qui voudraient les tester avant de payer. C'est encore plus vrai pour Reigns Beyond et Reigns Three Kingdoms qui nécessitent un abonnement à Apple Arcade et Netflix, respectivement. On espère d'ailleurs que ces deux titres seront un jour accessible via un achat unique, pour tout le monde. Quoi qu'il en soit, si vous souhaitez essayer gratuitement les jeux Reigns dès maintenant, rendez-vous sur le site officiel de Nerial. Vous n'irez pas bien loin, environ 10 questions et le tour est joué.



Pour information, on choisit l'opus désiré en haut de l'écran et c'est parti. Les commandes tactiles fonctionnent parfaitement, ce qui n'est pas très surprenant étant donné qu'il s'agit d'un jeu de cartes. En revanche, la version web n'est pas traduite en français, dommage.



Regardez la bande-annonce de Reigns premier du nom :

Notre avis sur Reigns

Dans le premier Reigns, vous prenez place sur le trône en tant que souverain médiéval. À vous de décider s'il est clément ou tyrannique, et utilisez un simple balayage de votre doigt royal à gauche ou à droite pour dicter vos choix. Faites face à un flux incessant de sollicitations de vos conseillers, sujets, alliés et adversaires, tout en préservant l'équilibre des puissantes factions de votre empire. Soyez prudent, car chaque choix porte en lui le poids des conséquences qui pourraient compromettre votre règne et l'avenir de votre lignée.

Ce jeu singulier, récompensé par Apple et par iSoft en 2016 (cf top jeux), s'inspire de la simplicité de Tinder pour proposer un gameplay où chaque balayage est une décision cruciale.



Même si vous possédez déjà les jeux, c'est un plaisir de retrouver cette série unique et drôlement bien ficelée.



Et vous, quel est votre Reigns préféré ?

Télécharger Reigns à 2,99 €