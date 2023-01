Fire Emblem Heroes et Fire Emblem Heroes s'offrent une promotion croisée

Récemment, Nintendo a révélé une toute nouvelle promotion croisée pour Fire Emblem Heroes et Fire Emblem Engage, un titre fraîchement arrivé sur la Nintendo Switch. Vous pouvez obtenir des orbes dans Fire Emblem Heroes et un ensemble d'objets bonus à utiliser dans Fire Emblem Engage sur la Nintendo Switch en reliant vos comptes aux deux jeux.



Pour cela, vous devez avoir joué à Fire Emblem Heroes sur iOS ou Android et avoir connecté votre compte Nintendo à l'application pour recevoir le set d'objets Fire Emblem Engage Order of Heroes. Cinq orbes constituent le bonus de Fire Emblem Heroes, ce qui paraît un peu chiche en regard de celui de Fire Emblem Three Houses, sorti il y a quelques années. Les héros de Fire Emblem Engage apparaîtront également dans Fire Emblem Heroes grâce à cette collaboration.

Fire Emblem Heroes X Fire Emblem Engage

Vous trouverez la bande-annonce du jeu ci-dessous :



Lisez bien les conditions pour obtenir le bonus de Fire Emblem Heroes dans Fire Emblem Engage. Il est important de garder à l'esprit que vous devez utiliser votre code de jeu Nintendo Switch dans les 150 jours suivant sa réception. Voilà qui devrait faire, comme à l'époque de Fire Emblem Warriors Three Hopes, que les joueurs reviennent sur ce RPG mobile qui avait connu un franc succès à sa sortie en 2017, cf notre test de Fire Emblem Heroes.



Rappelons enfin que la dernière mise à jour, qui date de la semaine précédente, a ajouté de nouvelles aptitudes pour le héros légendaire Leif et l'héroïne mythique Altina, ainsi que la possibilité d'améliorer l'atelier d'armement de Meisterbogen et Ragnell+Alondite.

