Pikmin Bloom peine à convaincre les joueurs mobiles

Pikmin Bloom de Niantic et Nintendo a généré plus de deux millions de téléchargements au cours de ses deux premières semaines de lancement. Un chiffre qui pourrait ravir certains développeurs mais qui est trop faible pour



Selon Sensor Tower, le jeu a généré 473 000 dollars depuis son lancement mondial sur l'App Store et Google Play.

Pikmin Bloom a généré 473 000 dollars avec 2 millions de téléchargements

Le Japon est en tête des téléchargements, avec 864 000 unités, soit 43 % du total. Les États-Unis se classent en deuxième position et le Royaume-Uni en troisième.



De même, le Japon était également premier en termes de dépenses des joueurs, générant 252 000 dollars, soit 53 % des revenus. Les États-Unis arrivent en deuxième position, suivis du Canada.



En comparaison avec les précédents titres de Niantic, cependant, Pikmin Bloom est à la traîne. Et de loin.



Au cours de ses deux premières semaines, Pokémon Go avait généré plus de 75 millions de téléchargements et accumulé environ 116,4 millions de dollars en dépenses de consommation après son lancement sur certains pays en juillet 2016.



Par ailleurs, Harry Potter Wizards Unite a été téléchargé 12,4 millions de fois et a généré près de 8 millions de dollars au cours de ses deux premières semaines après son lancement officiel en juin 2019.



Si Wizards Unite a connu un lancement beaucoup plus fort que Pikmin Bloom, Niantic a révélé plus tôt ce mois-ci qu'en raison de ses mauvaises performances, il arrêtera le titre le 31 janvier 2022.

Télécharger le jeu gratuit Pikmin Bloom