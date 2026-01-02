Underguild : Offense vous plonge dans une tempête stratégique sur mobile

Plongez sans attendre dans les abysses impitoyables d'Underguild : Offense, le dernier-né du studio LiberalDust (SeungHo Chung), qui a déjà posé sa marque dans le monde des jeux mobiles. Lancé hier, ce titre de stratégie rapide et offensive propulse les joueurs au cœur d'un univers sombre où chaque placement, chaque fusion compte pour survivre aux hordes de monstres. Si vous avez succombé à Underdark : Defense, préparez-vous à une suite offensive qui inverse les rôles : ici, c'est vous qui attaquez !



Un gameplay offensif addictif, taillé pour les tacticiens

Imaginez : vous commandez des héros puissants et recrutez des mercenaires polyvalents pour former une armée imparable. Le cœur du jeu repose sur un système de placement tactique où la position de vos unités face aux vagues ennemies fait toute la différence. Timing parfait, anticipation des assauts... Chaque bataille est un puzzle vivant, récompensant la planification fine plutôt que la force brute.



Le système de héros et mercenaires brille par sa profondeur : combinez-les pour exploiter leurs compétences uniques, et utilisez les mécaniques de fusion pour évoluer vos unités en guerriers surpuissants. Expérimentez des milliers de combinaisons pour débloquer des stratégies inédites, et affrontez des boss colossaux aux systèmes d'attaque diaboliques.



Simple en apparence, Underguild affiche pourtant une profondeur immense. C'est une sorte d'Archero 2, mais avec "des hordes et des hordes de minions" !

Notre avis sur Underguild Offense

On pourrait résumer Underguild ainsi : c'est un jeu agréable à l'œil, simple mais ça vous aspire ! Les décors et personnages sont super jolis, avec un gameplay qui est à la fois accessible et tactique. Bien sûr, quelques ombres figure au tableau de cette première version - lags mineurs lors des collectes de récompenses, limite de caractères pour les pseudos trop courte, ou soucis de compatibilité sur certains appareils - mais le développeur répond déjà, promettant des améliorations rapides.



Le jeu est gratuit, mais avec un achat intégré à 12 € pour supprimer les publicités. Et d'autres pour progresser plus vite.

Prêt à conquérir les abysses ?

Avec ses combats épiques, ses fusions ingénieuses et un gameplay qui récompense l'audace, Underguild : Offense s'impose déjà comme un incontournable pour les amateurs de stratégie mobile. Téléchargez-le sur l'App Store ou Google Play Store, forgez votre armée et prouvez votre maîtrise tactique. Une pépite qui promet des mises à jour alléchantes !

