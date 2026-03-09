Sorties jeux : Nowhere Prophet, Taimanin Squad, Outhold et Arranger

Aujourd'hui, 9 jeux vidéo intéressants débarquent sur App Store et notamment Nowhere Prophet, Taimanin Squad, Outhold et Arranger.



Chaque semaine, un peu comme les films au cinéma, vous retrouvez chez iPhoneSoft les sorties jeux pour iPhone et iPad depuis des années.

Nouveaux jeux gratuits iOS :

Nowhere Prophet (Jeu, Cartes / Stratégie, iPhone, v1.1, VO, 656 Mo, iOS 13.0) Nowhere Prophet, un jeu de deckbuilding tactique post-apocalyptique, est désormais disponible sur iOS et Android après sa sortie initiale sur PC. Vous y incarnez un prophète doté de technopathie qui guide un groupe de survivants à travers un désert hostile, recrutant des réfugiés qui deviennent littéralement les cartes de votre deck, dans des combats tactiques où le positionnement sur la grille est crucial, avec une version d’essai gratuite pour le début du jeu et un achat unique pour débloquer la suite. Télécharger le jeu gratuit Nowhere Prophet





Wicked Defense (Jeu, Stratégie, iPhone, v1.0.11, VF, 434 Mo, iOS 15.0, SuperPlanet) Wicked Defense, un jeu mêlant tower defense roguelike et construction de decks de sorts, est désormais disponible sur iOS et Android. Vous y incarnez une sorcière légendaire devenue alcoolique et au chômage, contrainte de reprendre du service pour repousser un dragon et des vagues d’ennemis grâce à des sorts élémentaires, des cartes d’amélioration, des villageois qui renforcent vos pouvoirs, et un système d’upgrade d’équipement (bâtons, chapeaux, robes, gemmes), le tout avec une bonne dose d’humour chaotique et une progression permanente entre les runs. Télécharger le jeu gratuit Wicked Defense





Taimanin Squad (Jeu, Jeux de rôle / Stratégie, iPhone, v1.0.4, VO, 210 Mo, iOS 12.0, GREMORY GAMES INC.) Taimanin Squad, un RPG d’action squad-based au style anime, est désormais disponible sur mobile. Vous y commandez une équipe d’élite de ninjas Taimanin (majoritairement des personnages féminins aux tenues révélatrices) pour affronter des menaces démoniaques, en recrutant et améliorant un large casting de combattantes en 3D, en optimisant positionnement, timing des compétences et synergies d’équipe dans divers modes comme les missions d’annihilation, la recherche tactique et l’arène, tout en débloquant des scènes de vie et d’interaction avec votre squad. Un jeu aussi beau que saisissant ! Télécharger le jeu gratuit Taimanin Squad

Heavenhells (Jeu, Jeux de rôle / Stratégie, iPhone, v1.0.030418, VO, 484 Mo, iOS 16.0, Clover Games Corp.) Heavenhells est un RPG anime de combat d'escouade en temps réel, disponible dès maintenant sur iOS et Android, où l'on incarne le capitaine d'un groupe de jeunes filles surnaturelles appelées WiTCHes chargées de repousser une invasion démoniaque venue du Purgatoire qui menace l'humanité. Le jeu propose des batailles tactiques combinant compétences des personnages et aptitudes de commandant, des interactions soignées avec des héroïnes au design très marqué, une narration façon série anime, et offre notamment une SSR gratuite nommée Erena aux nouveaux joueurs. Télécharger le jeu gratuit Heavenhells





Arranger (Jeu, Aventure / Casse-tête, iPhone, v1.1.17, VO, 1.3 Go, iOS 16.0, Furniture & Mattress LLC) Arranger, le puzzle où l'on incarne Jemme, une orpheline qui fait littéralement glisser le monde entier sur un axe lorsqu'elle se déplace, permettant de résoudre des énigmes, d'éviter les pièges, d'éliminer des ennemis et de progresser dans un univers visuellement magnifique façon livre d'images avec une bande-son soignée, est désormais disponible gratuitement à l'essai sur iOS et Android après son exclusivité Netflix, avec un achat complet possible ensuite. Développé par Furniture & Mattress, ce titre au gameplay simple mais profond et addictif, salué depuis son lancement initial, invite les fans de puzzles à le découvrir dès maintenant sur les stores mobiles. Télécharger le jeu gratuit Arranger

Three Kingdoms: Grand Strategy (Jeu, Cartes / Stratégie, iPhone, v1.0.4, VO, 460 Mo, iOS 13.0, KONG SOFTWARE JOINT STOCK COMP...) Three Kingdoms: Grand Strategy vous plonge dans l'ère chaotique des Trois Royaumes, où vous bâtissez des armées puissantes, recrutez des généraux légendaires, élaborez des tactiques rusées pour écraser les rivaux, étendez vos territoires, gérez les ressources et prenez des décisions cruciales modelant l'histoire. Forgez des alliances, anticipez les ennemis et unifiez les terres divisées via des batailles exigeant planification stratégique et prouvez votre maîtrise en leadership dans cette saga épique où ruse, courage et sagesse couronnent le vainqueur. Télécharger le jeu gratuit Three Kingdoms: Grand Strategy

StoneAge (Jeu, Jeux de rôle, iPhone, v1.01.00, VF, 708 Mo, iOS 13.0, Netmarble Corporation) StoneAge: Idle Adventure est un RPG idle infini où l'on explore le vaste continent de Tectonika, se lie d'amitié avec des créatures adorables et puissantes qui protègent le joueur, capture et collectionne pour progresser dans un monde ancien alliant technologie de pointe et stratégies uniques via des compétences combinées. Les combats PvP haletants opposent 6 dompteurs et 18 créatures (24 au total), renforcés par un système de clan pour développer son village, des événements comme le combat d'avènement mobilisant toutes les bêtes, et une collaboration pour dominer en tant que meilleur dresseur. Télécharger le jeu gratuit StoneAge

Let's Go School (Jeu, Action, iPhone, v1.1, VF, 176 Mo, iOS 13.0, NextStorm Co., Ltd.) Ce jeu d'endless runner nostalgique recrée la course effrénée vers l'école en suivant les traces de peinture tracées par un ami, collectant trophées et personnages uniques comme rugbymen, célébrités, profs ou principal, tout en esquivant voitures, trottinettes, brutes et feux de circulation. Il propose des modes variés (Étapes pour étoiles, Infini marathon, Missions personnages avec récompenses, Bonus caché via lettres), une collection de persos en continu et des mises à jour régulières pour des records et moments légendaires. Télécharger le jeu gratuit Let's Go School

Nouveaux jeux payants iOS :