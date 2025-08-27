Hitman World of Assassination arrive sur iOS, iPadOS et bientôt macOS

IO Interactive A/S vient de lancer le portage de Hitman World of Assassination sur iOS et iPadOS, permettant aux joueurs d'incarner l'Agent 47, l'assassin emblématique, sur des appareils mobiles. Cette version définitive regroupe Hitman 1, 2 et 3, ainsi que leurs extensions, offrant plus de 100 heures de jeu furtif dans un environnement bac à sable. Les joueurs peuvent accomplir des contrats dans divers lieux reconnaissables, en utilisant des déguisements, la manipulation de l'environnement et une planification stratégique pour éliminer leurs cibles sans accroc.

HITMAN World of Assassination

Optimisé pour mobile, cette trilogie propose des commandes tactiles repensées avec des boutons contextuels qui s'adaptent dynamiquement aux actions à l'écran. Pour ceux qui préfèrent des commandes physiques, une prise en charge complète des manettes tierces compatibles est incluse. Les nouveaux venus peuvent essayer gratuitement la mission d'entraînement de l'ICA Facility et une escalation à Dubaï avant de s'engager dans un achat. Le mode Freelancer sera ajouté dans une mise à jour future.

Chaque mission de HITMAN World of Assassination est un puzzle dont l'agent 47 est la clé : exploitez l'environnement, manipulez les PNJ, trouvez la méthode la plus efficace pour éliminer votre cible... De la recherche du déguisement parfait aux cachettes introuvables en passant par des distractions savamment placées, tout fera l'objet de planification, de précision et de patience pour accomplir vos objectifs sans vous faire repérer, des rues animées de Paris aux villas de millionnaires de Sapienza.

Attention, les prix vont piquer les connaisseurs de l'App Store : comptez de 5,99 à 9,99 € la mission, ou 79,99 € le jeu complet.



Le jeu est compatible avec les iPhone 16, iPhone 15 Pro, iPhone 15 Pro Max, iPad Pro, iPad Air avec puce M1 ou ultérieure, et iPad mini avec A17 Pro, nécessitant iOS 18.0 ou iPadOS 18 ou ultérieur. Une sortie pour les Macs équipés de puces Apple Silicon est prévue pour plus tard en 2025, bien qu'aucune date précise n'ait été annoncée.

Un jeu à télécharger

Dévoilé pour la première fois en juin, Hitman World of Assassination offre une expérience mobile soignée, permettant aux joueurs de maîtriser l'art de l'assassinat en déplacement. Téléchargez-le dès maintenant sur l'App Store et plongez dans le monde d'Agent 47, sauf en France. Rappelons que Hitman Absolution est également prévu pour bientôt sur nos iPhone et iPad.

Pourquoi pas en France ?

Pour en revenir à World of Assassination, le jeu porté par IO Interactive est introuvable sur l'App Store français, la faute probablement à la règlementation, comme ce fut le cas pour Death Stranding au départ. Le nouveau titre AAA arrivera un peu plus tard, le studio ayant expliqué sur X qu'il s'agissait d'un contre-temps :

Nous travaillons à résoudre ce problème dans les meilleurs délais.

Télécharger le jeu gratuit HITMAN World of Assassination