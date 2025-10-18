DRIVE Rally passe du PC au mobile !

Si vous êtes assez vieux pour avoir connu des HITs comme Sega Rally Championship ou V-Rally, alors ce nouveau jeu de course de rallye inspiré des classiques sur arcade ou PS1 devrait vous plaire. #DRIVE Rally entend capturer l'essence des années 90 : embarquez un copilote puis prenez le volant de voitures iconiques sur des terrains mondiaux comme des toundras enneigées, des déserts brûlés par le soleil, des forêts alpines et des tropiques luxuriants. Le jeu est en précommande pour une sortie en décembre.

#DRIVE Rally joue la carte nostalgie

Comme le récent Art of Rally, #Drive Rally partage un ADN commun avec ses aînés : lumineux, audacieux, instantanément nostalgique. Enchaînez les épingles dans des bolides indestructibles, freinez à la main sur le gravier, la neige ou la terre pour corriger la trajectoire et remettez les gaz. Le comportement est typique des jeux d'arcade, loin des simulations comme Colin McRae ou WRC. Oubliez les freinages prudents ; c'est du karting sur routes ouvertes. Les voitures s'arrêtent net contre les barrières, frustrant près de l'arrivée – un replay absent aiderait bien dans ce genre de cas.

Remportez les championnats pour débloquer pièces et voitures de rallye réelles en trois classes de vitesse, chacune avec ses particularités. Personnalisez pour du style (inutile donc indispensable). Les étapes varient – routes gelées, sentiers étroits, adhérence sableuse – mais le gameplay ne change guère. Les changements sont subtils, juste de quoi ajouter un peu de piment, mais loin d'être réalistes. On peut appuyer sur le champignon en permanence (ou presque), ce qui rend #DRIVE Rally si jouissif.



Pour le moment uniquement jouable en solo, vous poursuivez des fantômes pour grimper dans les classements en ligne. Mais ce qu'on retiendra ce sont ses graphismes saisissants, en sorte de cell-shading avancé, accompagné d'une sensation de vitesse grisante. Le mode photo invite d'ailleurs à contempler le monde façonné par Pixel Perfect Dude.



Mention spéciale aux copilotes : personnages spécifiques aux lieux, doublés, ils indiquent les virages, critiquent les erreurs ou célèbrent les victoires avec humour.

Un jeu à tester

Imparfait mais fun, #DRIVE Rally, qui succède à #DRIVE du même studio, excelle par sa réalisation et sa maniabilité arcade, avec juste ce qu'il faut comme ambiance pour se prendre au jeu. Nous l'avons franchement aimé sur Steam, espérons que le portage mobile soit aussi bon. Rendez-vous le 10 décembre pour le lancement officiel sur iOS et Android.

Télécharger le jeu #DRIVE Rally