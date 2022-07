Le troisième Soccer Rally est enfin disponible sur mobile

Nous ne l'attendions plus, et pourtant, Soccer Rally 3 débarque enfin sur nos mobiles. Un temps nommé Soccer Rally Arena, le troisième opus de la franchise est littéralement un rescapé après un changement de studio et une pandémie qui ont mis à mal son développement. Rassurez-vous, le concurrent numéro un de Rocket League est une solide alternative avec un moteur graphique de qualité et un gameplay tout en 3D !

Soccer Rally : le vrai Rocket League mobile ?

Une action intense de football automobile en 2 contre 2, 33 compétences à débloquer, des voitures rapides et un mode multijoueur multiplateforme en ligne !

C'est difficile à croire, mais il y a plus de dix ans, le développeur IceFlame a lancé le premier Soccer Rally sur mobile. Le jeu reprenait l'idée de jouer au football à l'aide de véhicules - avant que Psyonix ne la rende populaire dans les jeux vidéo avec Rocket League en 2015, mais bien après que Top Gear l'ait rendue populaire dans la vie réelle en 2005 - et offrait un jeu de haut en bas super jouable avec une excellente physique et un mode multijoueur passionnant sur le même appareil. En 2014, ils ont sorti la suite, Soccer Rally 2, apportant des tonnes d'améliorations et de nouveaux contenus.



Soccer Rally 2 est devenu un grand succès, mais après sa sortie, IceFlame a fermé boutique et certains de ses anciens développeurs ont fondé LavaSkull Games. Leur objectif était de sortir un troisième jeu Soccer Rally et nous l'avons vu en direct et en personne lors de la GDC en 2018, alors qu'il s'appelait Soccer Rally : Arena. Après quelques années de développement, Soccer Rally : Arena a été lancé dans certaines régions du monde au début de 2020, où il a semblé recevoir une réaction vraiment positive de la part des premiers joueurs. Bien sûr, peu de temps après, la pandémie de Covid-19 est survenue et, oui, nous n'avons plus vraiment entendu parler de Soccer Rally : Arena après cela. Cependant, sans que nous le sachions, LavaSkull a travaillé dur sur le jeu depuis son lancement et, cette semaine, le dernier jeu de la série, désormais intitulé Soccer Rally, a été lancé dans le monde entier sur iOS et Android.



Voici une toute nouvelle bande-annonce :

Cela arrive à un moment un peu bizarre car une version mobile officielle de Rocket League est disponible sur mobile depuis la fin de l'année dernière, et elle est plutôt bonne. Cela étant, Rocket League Sideswipe est une version assez différente de son grand frère sur console et PC, puisqu'elle est confinée à un seul plan en 2D, alors que les jeux Soccer Rally sont des matchs de football plus typiques se déroulant dans des arènes en 3D, ce qui peut fortement intéresser les joueurs déçus de ne pas avoir retrouvé l'entièreté de la version PC sur iPhone ou Android. D'ailleurs, les jeux Soccer Rally ont toujours été beaucoup plus terre-à-terre que Rocket League, à savoir qu'il n'y pas vraiment d'acrobaties aériennes mais des matchs plus sérieux. Du coup, il ne s'agit pas du tout d'une copie mais d'une alternative très intéressante dans ce genre particulier. D'après la bande-annonce, on dirait qu'il a beaucoup évolué depuis son lancement et, plutôt en bien. Si vous souhaitez vous aussi tester Soccer Rally, vous pouvez le faire sur l'App Store pour iOS et pour Android sur le Google Play Store.



PS : on attend une mise à jour pour le support des manettes...

Télécharger le jeu gratuit Soccer Rally