Sorties jeux : Soccer Rally, Roterra 3, Noahs Heart, The House of Da Vinci 3, Before Your Eyes

Aujourd'hui 17 jeux vidéo intéressants débarquent sur App Store pour vos appareils iOS et tout particulièrement Soccer Rally, Roterra 3, Noahs Heart, The House of Da Vinci 3, Before Your Eyes.



Le jeudi est au jeu vidéo ce que le mercredi est au cinéma, c'est pourquoi vous retrouvez chez iPhoneSoft : les Sorties jeux du jeudi pour iPhone, iPod et iPad depuis des années.

Nouveaux jeux gratuits iOS :

Noahs Heart (Jeu, Action / Jeux de rôle, iPhone / iPad, v1.0.12, 3,6 Go, iOS 10.0, Archosaur Games) Immergez-vous dans cet immense monde ouvert, une planète pleine de merveilles et d'aventures ! Planète Noah offre une opportunité fantastique aux explorateurs de socialiser, c'est là que vous entrerez dans le métavers d'un monde différent. Grâce à une grande variété de styles de vie, vous rencontrerez de nouveaux amis du monde entier. Que vous souhaitiez partager la joie d'explorer ou même vous battre côte à côte avec les membres de votre guilde, il y aura toujours une place pour vous joindre aux autres. Écrivons ensemble une histoire d'aventure ! Développé par Archosaur Games, le créateur du merveilleux Dragon Raja, Noah's Heart est un MMORPG à monde ouvert de nouvelle génération, qui vous présente des vues époustouflantes de la planète Noah à l'aide d'Unreal Engine 4. Télécharger le jeu gratuit Noahs Heart





Soccer Rally (Jeu, Sports, iPhone / iPad, v1.93, 752 Mo, iOS 13.0, LAVA SKULL LTD) Le meilleur concurrent de Rocket League n'a pas pris le parti de passer à la 2D sur mobile et propose plutôt une expérience totale en 3D. Si vous aimez le football avec des voitures, voilà le dernier titre en date qui est à la fois très complet et plus sérieux que son homologue.



Regardez le trailer vidéo : Télécharger le jeu gratuit Soccer Rally





OCTOPATH TRAVELER: CotC (Jeu, Jeux de rôle, iPhone / iPad, v1.0.00, 944 Mo, iOS 12.0, SQUARE ENIX) Un bon RPG néo-rétro signé Square Enix. Comme dans les épisodes précédents de la saga, les graphismes en pixel-art font mouche avec leur aspect 3D, notamment les décors très travaillés. De plus, le gameplay simplifié sied parfaitement aux écrans tactiles, notamment lors des combats. Vous avez plus de 64 personnages à collectionner et votre équipe de héros peut en accueillir huit en même temps. Télécharger le jeu gratuit OCTOPATH TRAVELER: CotC





MLB Perfect Inning: Ultimate (App, iPhone / iPad, v1.0.1, 161 Mo, iOS 11.0, Com2uS USA, Inc.) Bienvenue dans le jeu de baseball mobile officiel sous licence MLB, sponsorisé par Jacob deGrom, l'un des meilleurs lanceurs de la ligue !



Ce jeu officiel propose les derniers logos d'équipe, uniformes, rosters et ballparks de la saison 2022. Le réalisme des visages, des mouvements et autres animations devrait ravir les fans de ce sport méconnu en France. Mieux, les stars ont eu droit à leur propre frappe et lancer. Télécharger l'app gratuite MLB Perfect Inning: Ultimate





Mahjong Solitaire (Jeu, Jeux de société, iPhone / iPad, v1.0.29, 132 Mo, iOS 15.0, Netflix, Inc.) Exclusivement réservé aux abonnés Netflix. Profitez de centaines de parties de tile-matching. Personnalisez thèmes et fonds, en optant par exemple pour ceux de "Stranger Things", pour changer l'apparence du jeu. Dans ce jeu simple, mais jamais facile, vous devez associer des tuiles pour les éliminer du plateau. Pour gagner, il suffit de faire disparaître toutes les tuiles ! Télécharger le jeu gratuit Mahjong Solitaire





Layers (Jeu, Casse-tête, iPhone / iPad, v1.0.3, 55 Mo, iOS 11.0, Salus Games Ltd) Layers est un jeu de plateforme et de puzzle qui a une tournure unique.



Terminez un niveau en interagissant avec l'environnement et en utilisant les objets de la couche blanche et de la couche noire. En utilisant votre capacité à faire passer les objets d'une couche à l'autre, résolvez des puzzles complexes et amenez tous les personnages jouables à la porte de sortie. Attention aux pièges ! Si un personnage meurt, le jeu est terminé. Télécharger le jeu gratuit Layers





Jello Bubbles (Jeu, , iPhone / iPad, v1.0, 182 Mo, iOS 11.0, Joaquin Hurtado) Jouez gratuitement au nouveau jeu de tir amusant et addictif Jello Bubbles. Amusez-vous à résoudre des énigmes à bulles originales et détendez-vous en faisant éclater des boules de gelée colorées.



Comme dans tout bon match-3, vous devez faire correspondre 3 bulles ou plus avec la même couleur et des niveaux clairs pour éliminer tout ce qu'il y a sur l'écran et passer au niveau supérieur. Télécharger le jeu gratuit Jello Bubbles





Before Your Eyes (Jeu, Aventure, iPhone / iPad, v1.2.63, 1,2 Go, iOS 15.0, Netflix, Inc.) Exclusivement réservé aux abonnés Netflix. Cap sur une aventure émouvante à la première personne dont vous contrôlez le déroulement, et influencez l'issue, en clignant des yeux dans le monde réel. Plongez dans vos souvenirs et faites l'expérience du passage de l'âme dans l'au-delà tandis que votre vie défile devant vos yeux. Tout commence après votre mort. Vous voilà à bord de la barque du mystérieux passeur qui guide les âmes dans leur grand voyage. Pour vous aider à faire la traversée, il doit d'abord connaître votre passé. Ensuite, il vous fera revivre les moments marquants de votre existence.



À noter que le jeu utilise la caméra de votre appareil pour vous immerger dans l'histoire. Faites progresser le récit en clignant des yeux pour revisiter de précieux souvenirs familiaux... Télécharger le jeu gratuit Before Your Eyes





ALICE Fiction (Jeu, Jeux de rôle, iPhone / iPad, v1.0.6, 867 Mo, iOS 11.0, WonderPlanet Inc.) Un puzzle-RPG addictif et rapide qui débarque sur nos mobiles. Les règles sont simples : cassez autant de panneaux que possible et écrasez vos adversaires !

Si vous parvenez à briser 3 panneaux à la fois, vous obtenez une puissante attaque spéciale !



Les personnages, l'histoire et le gameplay sont tous très travaillés, typiques des jeux nippons. L'histoire est très intéressante et vous captive tout de suite. Les personnages sont bien conçus et chacun a son propre style et sa profondeur. Le jeu peut être difficile au début, mais le tutoriel aide vraiment. Télécharger le jeu gratuit ALICE Fiction





A Simple Matter of Light (Jeu, Casse-tête, iPhone / iPad, v1.0.3, 73 Mo, iOS 11.0, Erik Kyselica) Un nouveau jeu de réflexion original d'Erik Kyselica où le but est d'éclairer toutes les cases de la grille en plaçant stratégiquement un nombre limité d'ampoules.



Jouez à 160 niveaux gratuitement, puis la possibilité d'acheter 250 niveaux supplémentaires et le changeur de thème pour un euro. Que vous décidiez d'acheter les niveaux supplémentaires ou non, il n'y a aucune publicité dans ce jeu. Très sympa ! Télécharger le jeu gratuit A Simple Matter of Light





Nouveaux jeux payants iOS :

Roterra 3 (Jeu, Casse-tête, iPhone / iPad, v1.0.2, 1,1 Go, iOS 13.0, Dig-It Games) Retournez dans le monde magique de Roterra où le haut est relatif et le chemin à parcourir peut en fait être derrière. Tournez, retournez et déplacez-vous pour changer votre perspective, trouvez votre chemin hors de labyrinthes complexes et revendiquez la couronne de Roterra. Parfois, changer de point de vue fait toute la différence.



Dans cette suite de la série Roterra, Angelica et Orlando s'affrontent pour régner sur le monde des cubes flottants où la gravité n'est pas un obstacle. De nouveaux défis attendent les joueurs alors qu'ils tournent et retournent des cubes pour déplacer le sol, ouvrir des voies et surmonter les barrières dans 24 niveaux contenant plus de 50 puzzles nouvellement fabriqués à la main pour plus de 8 heures de jeu !



Un jeu vraiment bien pensé et accessible à tous. Télécharger Roterra 3 à 4,99 €





Isaiah 13 (App, iPhone / iPad, v1.1, 206 Mo, iOS 11.0, Noble Bros LLC) Pilotez le vaisseau spatial Isaiah 13, en utilisant des tactiques pour sauver l'univers de la destruction !



Lorsque le jeune garçon Matthias tombe par hasard sur un incroyable vaisseau spatial appelé Isaiah 13, lui et son chien robotique Mimi se lancent dans une quête intergalactique pour arrêter les diaboliques machines mangeuses de planètes qui menacent l'existence même de l'humanité.



Isaiah 13 est un jeu RTS (stratégie en temps réel). Vous volez autour d'une planète en utilisant les canons de votre vaisseau spatial pour détruire les ennemis tout en rechargeant le canon principal de votre vaisseau. Mais avec une réserve limitée d'énergie et de munitions, l'astuce du jeu consiste à planifier soigneusement vos attaques afin d'optimiser vos ressources, mais si vous prenez trop de temps, les ennemis détruiront les planètes que vous essayez de protéger. Télécharger Isaiah 13 à 2,99 €





The House of Da Vinci 3 (Jeu, Casse-tête, iPhone / iPad, v1.0.3, 3,5 Go, iOS 13.0, Blue Brain Games) Le dernier chapitre de la trilogie The House of Da Vinci est arrivé ! Résolvez de nombreux casse-têtes et explorez de nouveaux lieux énigmatiques d'une beauté enchanteresse. Utilisez votre intuition pour vous échapper de chaque pièce et élucidez le mystère que cache l'un des plus grands inventeurs jamais connus. Encore une fois, vous incarnez Giacomo et rejoignez Leonardo da Vinci, maître des arts et des sciences, dont vous êtes l'ami et l'apprenti. Explorez des environnements regorgeant d'énigmes ayant pour cadre la Renaissance, déchiffrez des messages secrets et révélez des merveilles de mécanique. Faites la lumière sur des conspirations impliquant les individus les plus puissants d'Italie, et voyagez à travers l'espace et le temps dans l'un des meilleurs jeux de l'année. C'est beau, prenant et bien pensé ! Télécharger The House of Da Vinci 3 à 5,99 €





Five A Side Football 2023 (Jeu, Stratégie / Sports, iPhone / iPad, v3.0, 112 Mo, iOS 11.0, Swipe Studios Interactive Limi...) Five a Side Football est de retour pour 2023 ! Gérez les versions cinq à cinq de vos équipes modernes préférées, et maintenant vous pouvez aussi prendre en charge des clubs du début des années 90 ! Courez après le trophée de la ligue avec un prétendant au titre, transformez une équipe de milieu de tableau en un challenger du championnat, ou guidez une équipe en difficulté pour éviter la relégation ; le choix vous appartient. Qui que vous choisissiez, à n'importe quelle époque, assurez-vous de terminer chaque saison à la position que vous visez ou vous serez renvoyé !



Un tout nouveau système d'entraînement vous permet d'améliorer vos installations et vos joueurs, ainsi qu'un système de vieillissement qui permet aux anciens joueurs de prendre leur retraite et d'être remplacés par de nouvelles étoiles montantes. Le tout est complété par un système de transfert simple qui vous permet de construire votre équipe de rêve avec des joueurs aux noms comiques dans votre quête du titre de gloire ! Télécharger Five A Side Football 2023 à 1,99 €





Everdell (Jeu, Jeux de société / Cartes, iPhone / iPad, v1.0.2, 807 Mo, iOS 13.0, Dire Wolf Digital) Depuis Longelé à Chantecloche, de nombreuses années se sont écoulées à Everdell, mais le temps est venu d’établir de nouveaux territoires et de nouvelles villes...



Adapté du jeu de plateau récompensé de Tabletop Tycoon, Everdell est un jeu fantastique de construction de ville combinant le placement d’ouvriers et l’utilisation de cartes stratégiques pour créer une nouvelle civilisation. Récupérez des ressources pour fabriquer des Constructions fantaisistes et recrutez des Créatures colorées pour faire prospérer votre ville. Chaque carte dans votre ville marque des points, et une fois les quatre saisons terminées, la ville avec le plus haut score gagne ! Mieux, un mode multi est de la partie ! Télécharger Everdell à 9,99 €





Dungeon Munchies (Jeu, Cuisine et boissons / Aventure, iPhone / iPad, v1.4.1, 1,3 Go, iOS 11.0, maJAJa) Dungeon Munchies est un RPG d'action à défilement latéral dans lequel il faut chasser des créatures, les cuisiner et manger des plats pour obtenir certaines capacités. La combinaison de plats que vous choisissez de manger aura un impact sur votre style de jeu.



Traquez les monstres pour les cuisiner et les manger ! Vous avez été réanimé dans un énorme complexe souterrain et vous devez quitter cette installation bizarre. Aidé par le nécro-chef mort-vivant Simmer, vous devez rester en sécurité, vous nourrir et trouver un moyen de sortir ! Attention, un estomac ne peut supporter que sept plats... Télécharger Dungeon Munchies à 11,99 €