Crowd Legends: Club Football : le jeu mobile qui redonne la parole aux fans écossais

À l’heure où l’Écosse rêve de briller en Coupe du monde, le studio écossais 532 Design propose une alternative bien plus pratique : Crowd Legends: Club Football, le nouveau jeu mobile officiellement licencié par la SPFL (Scottish Professional Football League). Lancé après le succès de Crowd Legends: Football Game, ce titre 100 % made in Scotland met enfin les légendes et les clubs du football écossais sous les projecteurs qu’ils méritent.

Crowd Legends est de retour

Le concept est aussi simple qu’addictif : chaque jour, en moins de 5 minutes, vous composez votre équipe idéale parmi plus de 350 joueurs réels (légendes et actuels) des 42 clubs de la SPFL, de Kenny Dalglish à des talents d’aujourd’hui comme Scott McTominay. Vous choisissez le club que vous supportez, puis vous adaptez votre onze à la formation globale imposée ce jour-là (la même pour tout le monde). Une fois votre équipe envoyée au combat… vous ne regardez plus les stats secrètes ou un algorithme : ce sont les autres fans qui décident.

Concrètement, chaque joueur dispose de cinq votes pour départager les duels proposés par la communauté. Pas de notes cachées, pas de script, pas de pay-to-win : c’est la démocratie qui tranche, et les résultats sont calculés à partir de ces votes collectifs.



Vous grimpez les divisions, représentez fièrement votre club favori et affrontez vos amis sur des classements privés. Le but ? Prouver que vos supporters sont les plus malins d’Écosse. Un pur exercice de connaissance footballistique et de passion.

Dans un univers mobile souvent saturé de micro-transactions et de grind interminable, Crowd Legends: Club Football fait figure d’ovni rafraîchissant : gratuit, équitable, rapide et surtout porté par la communauté. Pour tous les fans de Celtic, Rangers, Hearts, Aberdeen ou des plus modestes clubs de League Two, c’est l’occasion rêvée de faire revivre les gloires du football écossais… sans veiller jusqu’à l’aube.



Si vous trouvez Football Manager 26 trop grand public, téléchargez-le, prenez cinq minutes par jour, et prouvez que vous connaissez vraiment le foot écossais mieux que les autres. Sur App Store et Play Store.

Télécharger le jeu gratuit Crowd Legends: Club Football