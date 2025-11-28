Sega Football Club Champions 26 arrive sur mobile

Si EA Sports règne en maître sur les jeux de football en Occident, c’est bien Sega qui domine le genre au Japon grâce à sa série culte Sakatsuku (J.League Jikkyō Winning Eleven, qui a ensuite donné la série PES chez nous), incontournable depuis le milieu des années 90. Aujourd’hui, cette franchise trentenaire s’ouvre au monde entier avec Sega Football Club Champions 2026, qui met enfin le football japonais et coréen sur le devant de la scène internationale.

L'entraineur revient grâce à SEGA

Prévu pour le 22 janvier 2026 sur iOS et Android, le titre signe la plus grande incursion mobile de la série à ce jour. Motorisé par le moteur de Football Manager et doté de données officielles sous licence FIFPRO, il promet une simulation de gestion ultra-réaliste et approfondie.

SEGA Football Club Champions est la dernière addition gratuite à la gamme de simulateurs de gestion de football de SEGA.

En tant que manager de votre propre club, commencez localement, puis visez à conquérir le monde !

Avec le support du crossplay et la sauvegarde partagée, vous pourrez jouer confortablement depuis chez vous ou en déplacement !

Le gros point fort ? L’accent mis sur le football asiatique. Là où la plupart des jeux occidentaux privilégient les géants européens et sud-américains, Sega Football Club Champions 2026 place les clubs de J.League et de K League au cœur du jeu – un focus rare et bienvenu sur deux championnats parmi les plus solides d’Asie, trop souvent relégués au second plan. Côté style, le jeu assume fièrement ses origines japonaises : interface colorée, présentation dynamique et une touche d’humour et d’énergie qui rappellent davantage l’ambiance anime de Captain Tsubasa que la rigueur froide d’un simulateur européen. Mais ne vous inquiétez pas, les équipes françaises, anglaises, espagnoles, italiennes et autres sont également présentes, avec plus de 10 000 joueurs dans la base de données.



Jetez un oeil sur la vidéo (sur l'app, il faut cliquer dessus pour ouvrir YouTube) :

Annoncé plus tôt dans l’année 2025, le projet avait connu un report et un changement de nom, probablement lié aux mêmes aléas qu’a subi la série principale Football Manager. Mais l’attente semble justifiée : recrutement, entraînement, tactique, transferts… tout l’arsenal du manager est là, agrémenté de quelques stars internationales reconnaissables et d’une nouvelle génération de talents asiatiques. Pour les fans curieux d’une vision plus fraîche et décomplexée du genre, Sega Football Club Champions 2026 pourrait bien être la surprise mobile du début d’année.



Rendez-vous le 22 janvier sur App Store et Play Store.

Télécharger le jeu Sega Football Club Champions