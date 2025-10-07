 Arcade en novembre : Football Manager 26 Touch, MySims et plus encore

Apple Arcade ajoutera quatre nouveaux jeux en novembre 2025. Football Manager 26 Touch, avec des graphismes améliorés, la licence officielle de la Premier League et le football féminin, sera disponible le 4 novembre. Trois autres jeux, dont deux MySims, dérivés de The Sims, rejoindront la plateforme le 6 novembre.



Selon le communiqué, Apple s'offre une belle exclusivité avec FM 26, mais les fans pourront aussi y accéder via Netflix Games.

Nouveaux jeux sur Apple Arcade :

Football Manager 2026 Touch (Jeu, Sports, iPhone / iPad, v24.4.2, 2,7 Go, iOS 13.0, SEGA) Football Manager 26 Touch, prévu pour le 4 novembre sur Apple Arcade, permet aux joueurs de poursuivre des trophées et de construire des dynasties avec des graphismes améliorés, des licences officielles de la Premier League et l’introduction inédite du football féminin dans la série. Les amateurs de sport peuvent gérer des clubs dans plusieurs championnats, naviguer dans les périodes de transferts et vivre les hauts et les bas émotionnels des jours de match, le tout dans une interface utilisateur repensée. Télécharger le jeu Football Manager 2026 Touch



MySims (Jeu, , , v1.0, 1,8 Go, iOS 16.0, Electronic Arts) MySims est une réédition rétro avec des graphismes modernisés, où vous explorez et transformez une ville en difficulté selon vos envies. Aidez la communauté à prospérer en attirant des personnages hauts en couleur comme le chef Gino Delicioso, la DJ Sophie "Supergroove", Gustave Atar, propriétaire d’une salle d’arcade, ou Cap’taine Mel, la pirate locale. Répondez aux besoins des habitants en concevant des objets (bains à remous, jukebox), en construisant des maisons et en développant des entreprises innovantes. Explorez la ville pour découvrir des décorations et motifs uniques, et personnalisez tout, des meubles à l’ensemble de la ville. Façonnez la communauté en choisissant qui y vit et forgez des amitiés pour débloquer de nouvelles tenues pour votre Sim, personnalisable de la tête aux pieds. Télécharger le jeu MySims

MySims Kingdom (Jeu, , , v1.0, 2,9 Go, iOS 16.0, Electronic Arts) MySims Kingdom est une réédition rétro avec des graphismes actualisés où vous partez en quête pour aider le roi Roland à revitaliser son royaume. Explorez des contrées variées, rencontrez des personnages comme le roi Roland ou d’anciennes connaissances telles que Mel et Pierre, désormais dans de nouveaux rôles. Relevez des défis, construisez des engins fantastiques et personnalisez presque tout pour rendre votre aventure unique. Participez à des activités uniques, fabriquez des objets pour avancer dans votre quête épique et redonnez au royaume sa gloire passée, tout en façonnant un monde à votre image. Télécharger le jeu MySims Kingdom