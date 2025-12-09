La plus grosse mise à jour de Football Manager 26 depuis sa sortie est arrivée !

Après une sortie très attendue, Football Manager 2026 est enfin disponible sur presque toutes les plateformes, y compris mobile. Un mois après sa sortie, les retours sont… mitigés. Certains considèrent qu’il s’agit du pire épisode de la série, d’autres estiment que c’est un opus tout à fait correct. Tout le monde s’accorde cependant sur un point : il manquait encore un peu de finition. Sports Interactive vient justement de répondre à cela avec une nouvelle mise à jour majeure.

Football Manager 26 Touch

Cette version 26.1.0 de Football Manager 2026 réintroduit de nombreuses fonctionnalités très attendues, notamment les cris de match pendant les rencontres, des améliorations au moteur de simulation et une refonte importante de l’interface utilisateur.



Pour l’immersion, les cris ajoutent une ambiance bienvenue dans les stades, tandis que les ajustements du moteur de match rendent les actions sur le terrain plus réalistes. Du moins, c’est ce qu’espère Sports Interactive. Il faut dire qu’après l’annulation de Football Manager 25, cet épisode se devait d’être un véritable retour en grâce, presque un sans-faute



.Liste des principaux changements de la version 26.1.0 :

Nombreuses corrections de crashes et amélioration de la stabilité générale

Polissage et affinage poussé de l’interface utilisateur

Diverses améliorations au moteur de match, aux transferts et aux compétitions

Améliorations supplémentaires des traductions dans le jeu

Ajout complet de la langue arabe

Retour des cris (shouts) pendant les matchs

Comparaison de joueurs désormais disponible sur iPhone

Correction du bug qui empêchait l’affichage des statistiques détaillées des joueurs en match sur iPhone

Possibilité de désactiver les transitions

Ajout d’un objet « Éponge magique » à usage unique dans n’importe quelle sauvegarde

Même si Football Manager 26 n’a pas totalement répondu aux attentes dès son lancement, il reste bourré de nouveautés, notamment avec le football féminin. La plupart des problèmes rencontrés viennent probablement du grand nombre de nouvelles mécaniques introduites en même temps.



Pour ceux qui préfèrent l'exotisme, rappelons que Sega Football Champions Club 26 arrive bientôt avec notamment un focus sur les pays d'Asie.



Notez que la version Touch est exclusive à Apple Arcade, et qu'une version Netflix est aussi disponible sur App Store.

