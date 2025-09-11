Football Manager 26 annoncé avec des fonctionnalités révolutionnaires

Dire que 2025 a été difficile pour la série Football Manager est un euphémisme. L'année a été marquée par l'annulation soudaine de FM25, un coup dur pour une franchise habituellement annuelle. Cependant, l'attente semble en valoir la peine, car Football Manager 26 vient d'être dévoilé avec une date de sortie en novembre 2025, avec des ajouts révolutionnaires qui pourraient en faire l'opus le plus innovant à ce jour.

Football Manager 2026 bientôt sur mobile

En tête des nouveautés, la Premier League entièrement sous licence, avec les logos officiels des clubs, les maillots et les photos des joueurs, ainsi que l'introduction du football féminin, une première dans la série. Mais surtout, le jeu développé par Sports Interactive et édité par Sega introduit une interface utilisateur repensée qui promet l'expérience de jour de match la plus immersive à ce jour, enrichie par des animations volumétriques tirées de matchs réels et des visuels sur le terrain améliorés pour une véritable sensation de nouvelle génération. Pour cela, Football Manager 26 s'appuie sur le moteur Unity, ce qui change vraiment tout.

L'autre fonctionnalité la plus excitante est peut-être la possibilité de convertir les sauvegardes vers le nouveau moteur, y compris, pour la première fois, la prise en charge des joueurs mobiles pour transférer leurs sauvegardes FM24 dans FM26.



Sports Interactive a du chemin à faire pour reconquérir les fans, surtout face à une forte concurrence dans les jeux de gestion footballistique sur iOS et Android. Mais avec ces fonctionnalités audacieuses, FM26 s'annonce comme un potentiel nouveau patron. Rendez-vous dans deux mois pour le savoir, le 4 novembre pour FM 26 sur Xbox et PlayStation 5 et FM 26 Mobile. FM26 Touch sur Nintendo Switch attendra le 4 décembre. Attention, la version mobile sera exclusive à Netflix, encore une fois.

Comme à chaque fois, iPhoneSoft sera au taquet pour vous informer de la sortie d'un jeu majeur sur l'App Store et le Play Store.