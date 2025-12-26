Le moment idéal pour glisser dans Snowboard Party: World Tour !

En pleine fête de Noël, avec l’hiver qui bat son plein, quoi de mieux que de dévaler des pentes enneigées depuis son canapé ? Snowboard Party: World Tour, développé par Do More Mobile, est le jeu iOS parfait pour vibrer au rythme des sports d’hiver, qui a succédé à Snowboard Party 2.

Snowboard Party: World Tour

Disponible gratuitement depuis 2019 (avec une version "Pro" sans pubs), ce titre en 3D capture l’essence des jeux légendaires comme Coolboarders et SSX, avec des graphismes immersifs, une bande-son énergique et un gameplay arcade addictif. Préparez-vous à glisser, sauter et enchaîner les figures dans une ambiance de folie.

Le jeu brille par sa variété : 21 parcours uniques, des Rocheuses aux Alpes en passant par le Japon, offrent des décors propices à l'évasion (et à se casser au moins une jambe). Que vous soyez fan de freestyle sur rails, de big air pour des sauts spectaculaires, de halfpipe pour des combos à rallonge ou de courses contre la montre, il y a de quoi satisfaire tous les goûts. Avec plus de 50 figures combinables et 250 objectifs, chaque session est une nouvelle occasion de repousser ses limites. Personnalisez votre rider avec plus de 80 tenues (du pirate au zombie !) et améliorez votre planche pour dominer les classements mondiaux en mode multijoueur.



Mais le plus important, ce sont les sensations de glisse. Et, si l'on vous en parle, c'est qu'elles sont au rendez-vous, avec des traces réalistes dans la neige et des contrôles tactiles précis (après un léger temps d’adaptation). Les mises à jour régulières, incluant souvent de nouveaux défis, montrent l’engagement des développeurs à peaufiner l’expérience. La version gratuite inclut des pubs (parfois trop présentes), mais la version Pro offre un confort optimal pour les passionnés. Quelques bugs mineurs et un mode multijoueur parfois capricieux sont à noter, mais rien de rédhibitoire.



Alors que la vague de froid s'abat sur la France et sur l'Europe, Snowboard Party: World Tour se rappelle à notre bon souvenir. Que vous soyez un rider aguerri ou un novice, ce jeu promet des heures de fun, porté par des morceaux rock de Templeton Pek ou Sink Alaska. Téléchargez-le sur iOS, branchez une manette comme l'excellent Razer Khishi 2 pour plus de précision, et lancez-vous dans des descentes endiablées. Cet hiver, la montagne vous appelle, et elle est à portée d’écran !



Disponible sur l’App Store, nécessite iOS 15.6 ou ultérieur. Version "Pro" recommandée pour une expérience sans pubs.

Télécharger le jeu gratuit Snowboard Party: World Tour