Gothic Classic : le RPG culte arrive sur mobile !

Cette annonce coïncide avec la sortie prévue cette année d’un remaster de la série. Sorti initialement en 2001, Gothic de Piranha Bytes est considéré comme un précurseur majeur de nombreux RPG adorés des fans. Et son portage mobile est une excellente surprise, que l'on vous partage encore les premiers.

La version mobile de Gothic

À l’époque, avant que les graphismes AAA et les formules standardisées ne dominent, le monde des RPG ressemblait à un big bang créatif. Gothic s’est imposé comme l’un des pionniers les plus marquants : un RPG dark fantasy immersif, sans concessions, avec une solide durée de vie.

THQ Nordic, propriétaire actuel de la licence, a annoncé que Gothic Classic débarquera sur iOS plus tard en 2026, en parallèle d’un remaster prévu sur consoles et PC. Un nouveau trailer met en avant les visuels actualisés et les contrôles tactiles adaptés aux écrans mobiles.Pour les fans de longue date, c’est l’occasion de retrouver l’univers originel de Gothic dans toute sa gloire brute des années 2000. Vous serez peut-être surpris par la richesse d’interactions, les éléments proto-survival et l’histoire dense et captivante qu’offre ce classique.

L'avis général sur le jeu de base (Gothic 2001)

À sa sortie, Gothic a reçu un accueil globalement très positif de la critique et des joueurs, avec une moyenne Metacritic autour de 81/100 sur PC. Les points forts soulignés incluent : une atmosphère sombre et immersive exceptionnelle, un monde vivant et interactif (NPCs réactifs, factions, quêtes dynamiques), une histoire captivante sans tutoriel ni main tendue, et un sentiment unique de progression où l’on commence faible et vulnérable.



Les joueurs aimaient le monde crédible, le scénario inhabituel, les dialogues abondants et la profondeur, malgré des combats frustrants au début et quelques bugs techniques. Au fil du temps, il est devenu un culte absolu, surtout en Allemagne, en Pologne et en Russie, influençant des titres comme The Witcher ou des survival-RPG modernes. Beaucoup le considèrent comme un « rite de passage » pour les amateurs de RPG hardcore, malgré sa courbe d’apprentissage raide et son absence de polissage AAA.

Comme le bon vin

Avec le remaster à venir qui promet un lifting AAA (ray tracing, etc.), on espère que le studio ne froissera pas les fans. Même si Gothic a fêté ses 25 ans, son influence perdure, particulièrement sur le Vieux Continent. Rendez-vous sur iOS et Android plus tard en 2026 pour (re)découvrir ce joyau !