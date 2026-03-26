Sorties jeux : CookieRun: OvenSmash, Last Furry: Survival, Clay Jam Classic et Darklord

Aujourd'hui, 10 jeux vidéo intéressants débarquent sur App Store et notamment Last Furry: Survival, Clay Jam Classic, Darklord et CookieRun: OvenSmash.



Chaque semaine, un peu comme les films au cinéma, vous retrouvez chez iPhoneSoft les sorties jeux pour iPhone et iPad depuis des années.

Nouveaux jeux gratuits iOS :

Last Furry: Survival (Jeu, Simulation / Stratégie, iPhone, v1.0.5, VF, 369 Mo, iOS 12.0, ChengDu Starunion Interactive ...) Last Furry: Survival est un jeu de survie roguelike mignon où vous incarnez un animal anthropomorphe luttant pour survivre dans un monde hostile rempli de dangers. Avec des combats auto ou manuels, de la collecte de ressources et une progression animale adorable, ce titre propose une twist fun sur le genre survival. Une surprise intrigante qui nous fait penser à Fortnite ! Télécharger le jeu gratuit Last Furry: Survival

Clay Jam Classic (Jeu, Action, iPhone, v1.3, VO, 177 Mo, iOS 15.0, YumYumYukYuk Ltd) Clay Jam Classic est le retour du jeu culte où vous faites rouler une boule de pâte à modeler pour écraser des ennemis et collecter des objets dans des niveaux colorés et physiques. Version classique remise au goût du jour, ce jeu d’action arcade relaxant et fun est parfait pour des sessions courtes. Télécharger le jeu Clay Jam Classic

Order of Kings (Jeu, Stratégie, iPhone / iPad, v1.0.9, VO, 2.2 Go, iOS 9.3, DEQU PTE. LTD.) Order of Kings est un jeu de stratégie médiévale où vous devez bâtir votre royaume, former une armée et conquérir des territoires dans des batailles épiques en temps réel. Avec gestion de ressources, alliances et combats tactiques, ce titre gratuit offre une expérience de stratégie accessible sur mobile. Télécharger le jeu gratuit Order of Kings

Desert Warrior (Jeu, Action / Jeux de rôle, iPhone, v3.5.2, VF, 1.6 Go, iOS 13.0, Joygame Oyun ve Teknoloji A.S.) Desert Warrior est un RPG d’action dans un univers désertique où vous incarnez un guerrier nomade affrontant des ennemis et explorant des ruines antiques. Le jeu met l’accent sur des combats fluides, la collecte d’équipements et une progression RPG classique dans un environnement sablonneux visuellement réussi. Mais la traduction en français est manquante à date. Télécharger le jeu gratuit Desert Warrior

Ragnarok Sharing Hero (Jeu, Jeux de rôle / Aventure, iPhone, v1.0.1, VO, 1.2 Go, iOS 16.0, Funigloo Co., Ltd) Ragnarok Sharing Hero est un RPG d’action inspiré de l’univers Ragnarok Online, centré sur le partage de héros et une progression coopérative dans un monde fantasy classique. Avec des combats dynamiques, de la personnalisation et des systèmes de partage, ce titre gratuit propose une expérience nostalgique modernisée pour les fans de la licence. Télécharger le jeu gratuit Ragnarok Sharing Hero

Darklord (Jeu, Action / Aventure, iPhone, v1.0.1, VF, 2.3 Go, iOS 15.0, COREGAMES PTE. LTD.) Darklord: Vampire Survival est un jeu d’action roguelike de survie en dark fantasy où vous incarnez un vampire héritier du sang de Dracula dans un monde envahi par les démons. Fabriquez des armes légendaires, construisez votre sanctuaire, absorbez des lignées sanguines et évoluez vos serviteurs tout en survivant à des hordes de monstres pour devenir le nouveau Darklord. Aussi sur Android. Télécharger le jeu gratuit Darklord

Ninja Gangsters: Idle Streets (Jeu, Jeux de rôle, iPhone, v1.1.3, VO, 312 Mo, iOS 13.0, 주딜리셔스게임즈) Ninja Gangsters: Idle Streets est un RPG ninja cyberpunk idle où vous devenez le maître de rues abandonnées dans Neo-City en éveillant d’anciens pouvoirs ninja. Le système 100 % idle permet une progression automatique 24/7 même hors ligne, avec collection de ninjas, synergies de classes et gestion de planques pour une croissance infinie. Télécharger le jeu gratuit Ninja Gangsters: Idle Streets

Paranoize (Jeu, Action / Jeux de rôle, iPhone, v1.0.02, VF, 326 Mo, iOS 15.0, ZigZaGame Inc.) Paranoize est un comic animé interactif entièrement doublé, réalisé par le compositeur Naoki Satō, qui raconte l’histoire mystérieuse d’un jeune aveugle dans un monde où un cannibale se cache parmi les humains. Avec une distribution vocale prestigieuse en japonais et anglais, ce titre narratif immersif offre une expérience cinématographique proche du manga, idéale avec un casque. Télécharger le jeu gratuit Paranoize

Card Crawl 2 (Jeu, Cartes, iPhone, v1.0, VO, 490 Mo, iOS 13.0, Arnold Rauers) Card Crawl 2 est un dungeon crawler solitaire en cartes où vous combattez monstres et clients de taverne à l’aide d’un deck que vous gérez intelligemment sur 4 colonnes. Collectez des sorts, équipements et héros aux capacités uniques, jouez en mode offline ou en défis hebdomadaires pour une expérience de rogue-like cartes très stratégique. Télécharger le jeu gratuit Card Crawl 2