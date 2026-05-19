🔥 Fortnite est de retour sur l’App Store dans le monde entier

Après six ans d’absence et une bataille judiciaire historique entre Epic Games et Apple, Fortnite fait enfin son grand retour sur iPhone et iPad via l’App Store. Une victoire majeure pour Epic, qui marque la fin d’un conflit emblématique autour des commissions et de la liberté des paiements sur mobile.

Fortnite revient sur iPhone et iPad après 6 ans de disparition

Après des années de bras de fer judiciaire entre Epic Games et Apple, Fortnite est désormais disponible sur l’App Store à l’échelle mondiale. Après six ans d'attente, le jeu est enfin de retour sur iPhone et iPad !

L’histoire commence en août 2020. Epic Games intègre dans Fortnite un système de paiement direct, contournant la commission pouvant atteindre 30 % qu’Apple prélève sur les achats in-app. Apple réagit immédiatement en retirant le jeu de l’App Store et en révoquant le compte développeur américain d’Epic. S’ensuit une procédure judiciaire fleuve aux rebondissements nombreux.



Le premier vrai tournant survient en mai 2025. Une juge fédérale américaine condamne Apple pour avoir violé une injonction judiciaire lui intimant d’autoriser les liens vers des paiements externes sans commission. Sous pression, Apple finit par valider la soumission d’Epic et Fortnite retrouve l’App Store américain après cinq ans d’absence, et un an après avoir repris la direction du mobile via l’Epic Games Store et l’AltStore en Europe. En parallèle, une récente mise à jour Star Wars permet désormais aux joueurs japonais d’accéder au jeu sur iPhone via l’Epic Games Store, Epic visant ensuite le Brésil et d’autres marchés à mesure que les politiques des plateformes évoluent.

Le mouvement s’étend maintenant à l’ensemble de la planète. Epic annonce officiellement le retour de Fortnite sur l’App Store dans le monde entier, coïncidant avec l’approche d’un événement in-game baptisé “The Final Battle”. Un timing soigneusement orchestré pour maximiser l’impact du retour mobile.



Pendant des années, l’accès au jeu nécessitait de passer par des boutiques tierces, des manipulations techniques ou le cloud gaming. La disponibilité directe sur l’App Store simplifie radicalement la donne, au moment même où Fortnite cherche à reconquérir une base mobile qui a eu le temps de s’habituer à d’autres alternatives.

Tim Sweeney, PDG d’Epic, savoure publiquement cette victoire à l’issue d’un conflit qui aura duré six longues années.

Fortnite fait son retour sur l’App Store d’Apple alors que nous nous dirigeons vers la bataille finale d’Epic contre Apple au tribunal. Pendant des années, Apple a fragmenté les fonctionnalités et les frais d’iOS par territoire, adoptant des positions de négociation réglementaires en secret, et retardant intentionnellement la quête de justice.

Fortnite is back on the Apple App Store as we head into the final battle of Epic v Apple in court. For years, Apple has fragmented iOS features and fees by territory, taking regulatory negotiating positions in secret, and intentionally delaying the pursuit of justice. https://t.co/9DMuf4SmKO — Tim Sweeney (@TimSweeneyEpic) May 19, 2026

Comment installer Fortnite ?

Vous l'aurez compris, pour installer Fortnite sur iPhone ou iPad, c'est désormais très simple : ouvrez l'App Store et cherchez le jeu. Sinon, encore plus facile, cliquez sur le lien ci-dessous :

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