 Arcade en mai : Nick Jr. Playtime, Super Pizza+, Perchang World, Ultimate 8 Ball Pool+

Après Dredge+ le mois dernier, Apple Arcade annonce plusieurs titres pour mai 2026 dont Nick Jr. Replay !



Comme expliqué dans un communiqué, les jeux suivants vont rejoindre le catalogue : Nick Jr. Playtime!, Bonne Pizza, Super Pizza+, Perchang World, Ultimate 8 Ball Pool+.

Ces titres récompensés rejoignent le service dès le 7 mail, offrant aux abonnés une expérience de jeu premium sans publicité ni achats intégrés. Avec plus de 250 jeux familiaux et sans interruption, Apple Arcade reste la référence pour jouer sur iPhone, iPad, Mac et Apple TV.

Découvrez ces ajouts phares.

Nouveaux jeux sur Apple Arcade :

Nick Jr. Playtime! (Jeu, iPhone, v1.0, VF, 1.6 Go, iOS 13.0, Viacom International Inc.) Nick Jr. Replay fait découvrir à une nouvelle génération une aventure joyeuse remplie de jeux, de créativité et de personnages iconiques qui rendent chaque moment magique. Les familles peuvent redécouvrir plus de 50 jeux rétro Nick Jr. fidèlement conservés dans un univers vibrant et interactif, tout en aidant les enfants à développer leurs compétences en maths, lecture, art et résolution de problèmes dans un environnement sûr et ludique. Télécharger le jeu Nick Jr. Playtime!

Bonne Pizza, Super Pizza+ (Jeu, Simulation, iPhone, v0.8.0, VF, 359 Mo, iOS 13.0, TAPBLAZE) Good Pizza, Great Pizza+ est un simulateur de pizzeria cosy et riche en histoire où vous devez préparer des pizzas sur mesure pour satisfaire des clients aux commandes originales. Gérez votre restaurant, cultivez vos ingrédients, améliorez votre cuisine et affrontez des rivaux tout en faisant progresser une intrigue amusante, sans connexion internet requise. Ce jeu de simulation culinaire relaxant et ASMR propose des centaines de clients uniques, des personnalisations et des chapitres captivants, parfait pour tous les âges dès 4 ans. Télécharger le jeu Bonne Pizza, Super Pizza+





Perchang World (Jeu, Casse-tête, iPhone, v1.3, VF, 1.3 Go, iOS 16.0) Perchang World est un jeu de puzzles physiques captivant, évolution du classique Perchang, où vous devez guider des billes vers leur objectif à travers plus de 200 niveaux en utilisant des gadgets ingénieux comme des ventilateurs, flippers, inverseurs de gravité et aimants. Plongez dans des mondes magnifiques (villes, labs futuristes, ruines anciennes) avec une histoire narrée pleine de twists, un gameplay précis et addictif, sans pubs ni achats intégrés. Parfait pour les amateurs de réflexion et de timing ! Télécharger le jeu Perchang World