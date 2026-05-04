Racing Master arrache le bitume avec sa sortie mondiale

Racing Master : le simulateur de course réaliste de NetEase et Codemasters sort cette semaine, précisément le 8 mai 2026 !



Après des années de bêtas et un lancement progressif réussi en Asie, Racing Master arrive enfin en Europe, Amérique du Nord et Moyen-Orient le 8 mai 2026. Développé par NetEase Games en collaboration avec les maîtres britanniques de la simulation Codemasters, ce jeu de course promet de redéfinir le genre sur mobile (iOS et Android).

Une expérience ultra-réaliste

Comme expliqué lors de notre preview fin 2025, Racing Master se distingue par une offre impressionnante de plus de 120 voitures officielles sous licence, issues des plus grandes marques automobiles dont Ferrari et Porsche, notamment. Le jeu propose des circuits du monde réel fidèlement reproduits, tels que Shanghai, Indianapolis, le Red Bull Ring, ou encore les rues emblématiques de Chicago et San Francisco.



Grâce au moteur Unreal Engine 5 et à la technologie EGO de Codemasters (un des meilleurs spécialistes des jeux de course), la physique de conduite et les sons moteurs sont particulièrement réalistes. Dérapages contrôlés, virages précis et accélérations brutales procurent des sensations d’une rare intensité, au point de donner l’impression d’être réellement au volant d’une voiture de sport.



Les joueurs bénéficient également d’un système de personnalisation très poussé, permettant de modifier livrées, jantes, suspensions et pièces aftermarket.



Enfin, le mode multijoueur compétitif offre des duels en temps réel, des championnats et des tournois intenses. C'est clairement ça qui intéresse la plupart des coureurs virtuels, eux qui espèrent enfin retrouver un équivalent à Forza ou Gran Turismo.

Un mot sur les in-apps

Les achats intégrés (In-App Purchases) dans Racing Master servent principalement à accélérer ta progression et à obtenir du contenu premium plus rapidement.

1. Gems (la monnaie premium principale)

C’est le cœur des achats. Les Gems permettent de :

Faire des tirages dans la gacha (Auto Expo) pour obtenir des voitures rares et légendaires.

Acheter des pièces de performance haut de gamme (ECU, upgrades moteur, etc.) qui améliorent significativement les performances des voitures.

Débloquer des contenus limités dans le temps.

2. Cartes d’abonnement (Weekly Card & Monthly Card)

Monthly Card (environ 2,29 $ / mois) : la plus populaire.

Elle donne tous les jours des Gems, des pièces d’amélioration, de l’or, et d’autres récompenses.

C’est l’achat le plus rentable pour les joueurs réguliers.

3. Battle Pass / Master Pass / Deluxe Pass

Passe saisonnier qui offre un grand volume de récompenses (voitures, pièces rares, tenues, Gems…).

La version payante débloque beaucoup plus de contenu que la version gratuite.

4. Packs de voitures et offres spéciales

Packs limités qui donnent directement des voitures rares ou légendaires.

Offres « Car Special Offer », « Fortune Pack », « Limited Pack » qui contiennent souvent une voiture + bonus.

5. Cosmétiques et autres

Tenues (outfits) pour ton pilote.

Packs visuels ou événements spéciaux.

Informations clés

Date de sortie mondiale : 8 mai 2026

Plateformes : iPhone, iPad, Android (Play Store) et PC

Prix : Gratuit avec achats intégrés

Taille : environ 3,1 Go

Verdict

Avec ses licences officielles, sa profondeur de gameplay et sa qualité visuelle, Racing Master a tout pour séduire les amateurs de simulation automobile sur iPhone. Après un très bon accueil en Asie, le jeu pourrait bien s’imposer comme l’un des meilleurs jeux de course réalistes de l’année.



Vous allez le télécharger dès sa sortie ?

Télécharger le jeu Racing Master