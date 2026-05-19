Pictonico : le nouveau jeu mobile de Nintendo qui transforme vos photos en mini-jeux ! 

Nintendo continue d’investir le marché mobile avec Pictonico, un jeu complètement loufoque et familial qui sera disponible fin mai 2026 sur iOS et Android. Mais de quoi s’agit-il ? Pictonico vous permet de transformer vos photos de famille, amis ou selfies en véritables mini-jeux absurdes et hilarants.

Le concept rappelle fortement un autre jeu Nintendo

Transformez vos photos en mini-jeux !

C'est tout bête... mais ça peut donner lieu à des scènes incroyables !

Le concept de Pictonico! rappelle fortement WarioWare : des micro-jeux ultra-rapides et farfelus où vous manipulez les visages présents sur vos photos.



Voici quelques exemples de mini-jeux déjà révélés :

Faire manger du maïs à quelqu’un en ouvrant et fermant sa bouche

Arracher des poils de nez qui poussent de façon cartoon

Nourrir un bébé qui rampe avec une sucette

Faire défiler un mannequin sur un podium

Et bien d’autres défis complètement absurdes comme faire de Papi une danseuse étoile !

Un jeu co-développé avec Intelligent Systems

Nintendo a collaboré avec Intelligent Systems (Fire Emblem, Paper Mario, WarioWare) pour ce nouveau titre. Le jeu proposera 80 mini-jeux au lancement, organisés en niveaux et modes différents (mode danger, défis chronométrés, etc.).



Points à noter :

Version gratuite avec 3 mini-jeux pour tester

Volumes payants pour débloquer plus de contenu

Vos photos restent privées : rien n’est envoyé à Nintendo

Destiné à tous les âges (family-friendly)

Un mélange entre WarioWare et Miitomo

Le jeu reprend l’esprit déjanté de la série WarioWare tout en s’inspirant de Miitomo (création de personnages à partir de photos). C’est clairement un jeu « bête » comme le décrit Nintendo, parfait pour des sessions courtes et fun en famille ou entre amis.

Les dates importantes :

Date de sortie : 28 mai 2026

Pré-inscriptions déjà ouvertes sur l’App Store et le Google Play Store

Qui va essayer dès la sortie ? Le concept vous fait sourire ou vous trouvez ça trop bizarre ?

Télécharger le jeu Pictonico!