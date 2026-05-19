Pictonico : le nouveau jeu mobile de Nintendo qui transforme vos photos en mini-jeux !
- Alban Martin
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Nintendo continue d’investir le marché mobile avec Pictonico, un jeu complètement loufoque et familial qui sera disponible fin mai 2026 sur iOS et Android. Mais de quoi s’agit-il ? Pictonico vous permet de transformer vos photos de famille, amis ou selfies en véritables mini-jeux absurdes et hilarants.
Le concept rappelle fortement un autre jeu Nintendo
Transformez vos photos en mini-jeux !
C'est tout bête... mais ça peut donner lieu à des scènes incroyables !
Le concept de Pictonico! rappelle fortement WarioWare : des micro-jeux ultra-rapides et farfelus où vous manipulez les visages présents sur vos photos.
Voici quelques exemples de mini-jeux déjà révélés :
- Faire manger du maïs à quelqu’un en ouvrant et fermant sa bouche
- Arracher des poils de nez qui poussent de façon cartoon
- Nourrir un bébé qui rampe avec une sucette
- Faire défiler un mannequin sur un podium
- Et bien d’autres défis complètement absurdes comme faire de Papi une danseuse étoile !
Un jeu co-développé avec Intelligent Systems
Nintendo a collaboré avec Intelligent Systems (Fire Emblem, Paper Mario, WarioWare) pour ce nouveau titre. Le jeu proposera 80 mini-jeux au lancement, organisés en niveaux et modes différents (mode danger, défis chronométrés, etc.).
Points à noter :
- Version gratuite avec 3 mini-jeux pour tester
- Volumes payants pour débloquer plus de contenu
- Vos photos restent privées : rien n’est envoyé à Nintendo
- Destiné à tous les âges (family-friendly)
Un mélange entre WarioWare et Miitomo
Le jeu reprend l’esprit déjanté de la série WarioWare tout en s’inspirant de Miitomo (création de personnages à partir de photos). C’est clairement un jeu « bête » comme le décrit Nintendo, parfait pour des sessions courtes et fun en famille ou entre amis.
Les dates importantes :
- Date de sortie : 28 mai 2026
- Pré-inscriptions déjà ouvertes sur l’App Store et le Google Play Store
Qui va essayer dès la sortie ? Le concept vous fait sourire ou vous trouvez ça trop bizarre ?