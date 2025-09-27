Notre avis sur le Among Us de Nintendo : Fire Emblem Shadows

Lors du Tokyo Game Show 2025, alors que l’attention se portait sur le State of Play de Sony, Nintendo a surpris son mode avec une sortie surprise : Fire Emblem Shadows, un jeu mobile free-to-play disponible sur mobile. Développé par Intelligent Systems, ce titre s’éloigne des mécaniques traditionnelles de la série typée RPG tactique pour proposer une expérience audacieuse combinant stratégie en temps réel et déduction sociale, dans un style évoquant Among Us. Et le premier constat est plutôt amer.

C'est quoi Fire Emblem Shadows ?

Ne vous fiez à personne.



Observez les alliés à côté de vous.

L'un de vous trahira les autres.

Réussirez-vous à concilier stratégie

en temps réel et déduction sociale ?

Dans Fire Emblem Shadows, tout est simple. Chaque bataille réunit quatre joueurs, dont l’un incarne secrètement un « disciple de l’ombre » chargé de saboter le groupe, tandis que les trois autres, les « disciples de la lumière », doivent démasquer le traître. Oui, c'est un jeu inspiré par Among Us, lui-même tiré de jeux de société comme Mafia, voire Loup-Garou.

Après un premier affrontement, un vote désigne le suspect, influençant directement la difficulté ou les conditions du combat suivant. Les choix tactiques, comme la sélection d’armes, de compétences magiques ou l’échange d’objets via un bazar, jouent un rôle clé dans la progression. Les combats, largement automatisés, se limitent à des actions simples, comme lancer une attaque ou un sort en glissant le doigt sur une case cible.



Le gameplay, bien que répétitif et manquant de la profondeur tactique caractéristique de la saga, s’appuie sur une personnalisation intéressante des équipements et des aptitudes. Les victoires se dessinent ainsi pratiquement qu'en amont des joutes. Un mode histoire et des matchs multijoueurs permettent de débloquer de nouveaux personnages, équipements et âmes, tandis que des objets cosmétiques et un battle pass (gratuit ou premium) viennent enrichir l’expérience.



Les cinématiques soignées et le soin apporté au design, mettant en avant des personnages aux traits animaliers (oreilles, queues, etc.), séduiront les amateurs d’esthétique léchée. Ou ceux qui ne s'attendaient pas à un nouveau Fire Emblem.

Notre avis

Malgré un enrobage de grande qualité, ce free-to-play aux achats véritablement optionnels, Fire Emblem Shadows peine à conserver la richesse stratégique des opus principaux. Logique me direz-vous, il s'agit d'un tout autre genre. Ce spin-off, disponible dès maintenant sur l'App Store pour iOS et Google Play pour Android, s'adresse clairement à une autre frange de joueurs, pas les fans de la franchise. On aurait préféré un portage de Fire Emblem : Fortune’s Weave, attendu sur Nintendo Switch 2 en 2026.

