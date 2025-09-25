Sorties jeux : Pine Hearts, Blade & Soul Heroes, Fire Emblem Shadows, UNO Wonder et Preserve

Aujourd'hui, 13 jeux vidéo intéressants débarquent sur App Store et notamment Pine Hearts, Blade & Soul Heroes, Fire Emblem Shadows, MicroMacro: Downtown Detective, UNO Wonder et Preserve. Encore une fois, vous les découvrez avant tout le monde sur iPhoneSoft.



Chaque semaine, un peu comme les films au cinéma, vous retrouvez chez iPhoneSoft les sorties jeux pour iPhone et iPad depuis des années.

Nouveaux jeux gratuits iOS :

Fire Emblem Shadows (Jeu, Stratégie, , v1.0.1, 301 Mo, iOS 18.0, Nintendo Co., Ltd.)

Fire Emblem Shadows est un spin-off mobile free-to-play de la série Fire Emblem, sorti le 25 septembre 2025 sur iOS et Android, où l'on affronte des batailles en temps réel mêlant stratégie tactique et déduction sociale inspirée d'Among Us, en identifiant le traître parmi trois disciples (deux de lumière loyaux et un d'ombre sabotant la mission) dans des labyrinthes, avec un choix d'armes, de magie et de loyauté impactant l'issue. Le de Nintendo jeu propose deux campagnes narratives sur la guerre entre déesses de la lumière et d'ombre, un marché pour acheter/vendre trésors et équipements, des combats chronométrés intenses, et une connexion internet requise, avec achats intégrés optionnels pour de la monnaie en jeu. Télécharger le jeu gratuit Fire Emblem Shadows





MU: Pocket Knights (Jeu, Jeux de rôle, , v1.4.8, 195 Mo, iOS 13.0, WEBZEN INC.) MU: Pocket Knights propose un gameplay idle simplifié, idéal pour les joueurs occasionnels qui souhaitent progresser facilement avec des récompenses hors ligne, sans le grind intensif des MMORPG traditionnels. Avec des personnages et monstres chibi adorables, le jeu rend l'expérience accessible et attrayante, tout en s'appuyant sur l'héritage de la franchise MU. Télécharger le jeu gratuit MU: Pocket Knights





TOREROWA (Jeu, Action / Jeux de rôle, , v1.0.0, 189 Mo, iOS 13.0, ASOBIMO,Inc.) Torerowa est un hack 'n slash extraction dungeon crawler inspiré de Dark and Darker, avec une touche JRPG, où des aventuriers en parties de 3 joueurs explorent des donjons pour collecter un butin abondant, en affrontant monstres, coffres et autres groupes de chasseurs de trésors rivaux. La tension monte avec des rencontres PvP (combat ou fuite), des zones de sécurité rétrécissantes, des limites de temps et des portails d'évasion, tandis que les trésors rapportés servent à améliorer l'équipement pour les futures expéditions. Télécharger le jeu gratuit TOREROWA

Pine Hearts (Jeu, Aventure, , v1.4.1, 981 Mo, iOS 18.0, Secret Mode) Pine Hearts est une aventure narrative touchante et réconfortante où l'on incarne Tyke, un jeune garçon explorant la réserve naturelle écossaise de Pine Hearts pour surmonter le deuil de son père défunt, en gravissant la montagne qu'il n'a jamais pu conquérir tout en revisitant des lieux chargés de souvenirs d'enfance. Le jeu propose une exploration Metroidvania douce avec des puzzles légers, des quêtes originales comme juger un concours de légumes, aider un fantôme ou restaurer un bateau d'observation de baleines, et des interactions adorables avec des habitants excentriques, des chiens à caresser et des crabes à flatter, dans un monde interconnecté mêlant plages, grottes, ruines de châteaux et campings animés. Pine Hearts offre une démo gratuite pour tester les deux premières zones (Réflexion-les-Pins et le Camping, environ 20-25 minutes de jeu), avec un achat intégré unique pour débloquer l'expérience complète sans publicités. Télécharger le jeu gratuit Pine Hearts





Blade & Soul Heroes (Jeu, Jeux de rôle, , v1.0.3, 678 Mo, iOS 13.3, NCSOFT) Blade & Soul Heroes est un MMORPG d'action et de collection free-to-play multiplateforme, où vous suivez l'héroïne Yusol dans sa quête de vengeance contre Yi Chun et le culte de la Chute Céleste, en rebâtissant son clan avec une équipe de cinq héros parmi plus de 40 personnages aux histoires et compétences uniques, dans un univers visuel inspiré des animés mêlant paysages majestueux, forêts sombres et donjons mythiques. Le jeu, magnifique, propose un double système de combat innovant alternant stratégie au tour par tour, où toute l'équipe affronte les ennemis, et action en temps réel, où un héros principal s'appuie sur les alliés pour des affrontements tactiques intenses, favorisant la personnalisation d'équipes et le développement de compétences pour terrasser les adversaires. Télécharger le jeu gratuit Blade & Soul Heroes

The Star Named EOS (Jeu, Aventure / Casse-tête, , v1.0.1, 1 Go, iOS 13.0, Crunchyroll, LLC) The Star Named EOS est un jeu de puzzles narratif centré sur la photographie, où l'on incarne Dei, un jeune photographe parti sur les traces de sa mère disparue, en recréant des photos anciennes pour percer le mystère familial, explorer un monde aux visuels dessinés à la main et à l'ambiance immersive, le tout accompagné d'une bande-son émouvante.



Sorti en juillet 2024 sur PC, Nintendo Switch et mobile, ce titre exclusif aux abonnements Crunchyroll Mega et Ultimate Fan propose une aventure émouvante d'environ une heure sur les thèmes de la famille, de l'amour et de la fugacité du temps, avec des critiques élogieuses pour son histoire touchante et ses énigmes intégrées à l'environnement. Il était sorti il y a quelques mois, nous l'avions manqué. Télécharger le jeu gratuit The Star Named EOS

Enter The Gungeon (Jeu, Action / Aventure, , v1.13, 637 Mo, iOS 15.0, Devolver) Enter the Gungeon est un rogue-like frénétique où des aventuriers explorent un donjon évolutif, affrontant des Zombarmes et des boss redoutables par des tirs, esquives et stratégies, dans l'espoir de décrocher l'Arme légendaire capable de tuer le Passé. En progressant à travers des étages de plus en plus difficiles, les joueurs collectent du butin, découvrent des secrets et négocient avec des marchands pour renforcer leur arsenal, dans un style pixel art vibrant et un gameplay intense. Télécharger le jeu gratuit Enter The Gungeon

MicroMacro: Downtown Detective (Jeu, Aventure / Casse-tête, , v1.1.6, 493 Mo, iOS 11.0, Soft Boiled Games) MicroMacro: Downtown Detective est une adaptation numérique solo du célèbre jeu de société coopératif primé MicroMacro: Crime City, où l'on explore une vaste carte cartoon d'une ville grouillante de détails, en résolvant 25 enquêtes criminelles ingénieuses mêlant objets cachés, puzzles déductifs et personnages excentriques, comme l'assassinat d'un violoniste ou les méfaits de la voleuse Polly Pickpocket, avec les trois premières affaires gratuites et un achat intégré à 5,99 € pour débloquer les 22 autres. Disponible en français, anglais, portugais et allemand (avec d'autres langues à venir), ce puzzle adventure immersif est salué pour son gameplay cosy addictif, son style visuel charmant et ses intrigues tordues. Télécharger le jeu gratuit MicroMacro: Downtown Detective

Road to Empress (Jeu, Simulation, , v1.0.2, 608 Mo, iOS 12.0, Sixjoy Hong Kong Limited) Road to Empress est un FMV interactif en 4K où vos choix façonnent un drame de cour Tang, mêlant alliances, trahisons et secrets dans plus de 100 branches narratives, avec un casting étoilé et 8 heures de contenu rejouable. Sorti en septembre 2025 sur PC et mobile, il propose 2 chapitres gratuits, 14 à débloquer, et nécessite une connexion internet constante. Télécharger Road to Empress à 0,9 €

Huntopia (Jeu, Jeux de rôle / Action, , v2.0, 523 Mo, iOS 12.0, Leniu Games) Huntopia est un MMORPG tribal d'aventure free-to-play sorti le 21 septembre 2025 sur iOS et Android, où l'on incarne un membre de la tribu du Dragon Hurleur dans le monde de Paroms, menacé par le réveil du dragon maléfique Niro, en explorant jungles et déserts pour chasser, apprivoiser des créatures magiques évolutives et former des groupes coopératifs. Le jeu met l'accent sur la capture libre de familiers, l'évolution par combats et soins, les raids contre boss immenses, et des mécaniques de tribu pour des batailles stratégiques intenses, invitant à répondre à l'appel de la nature pour protéger le continent. Télécharger le jeu gratuit Huntopia

UNO Wonder (Jeu, Cartes, , v1.0.15.1, 379 Mo, iOS 12.0, Mattel163 Limited) UNO Wonder est un nouveau jeu mobile officiel UNO free-to-play, où l'on embarque pour une croisière luxueuse à travers 14 itinéraires mondiaux (Barcelone, Rome, Santorin...), en redécouvrant les règles classiques avec 9 cartes Action inédites comme TOUT PASSER JOKER ou TORNADO NUMÉRIQUE, tout en affrontant plus de 3 000 niveaux, boss épiques et en collectant autocollants pour des récompenses. Sorti le 17 septembre 2025 sur iOS et Android par Mattel163 et NetEase, il supporte le jeu solo offline, multijoueur en ligne et pause à tout moment. Déjà un million de joueurs ! Télécharger le jeu gratuit UNO Wonder

Preserve (Jeu, Jeux de société, , v1.0.3, 795 Mo, iOS 17.0, Plug In Digital) Preserve est un jeu de puzzles relaxant où l'on restaure des écosystèmes vivants en plaçant des cartes de flore et faune pour équilibrer des biomes comme forêts, zones humides ou prairies, avec des modes Puzzle, Classique et Créatif, une bande-son apaisante et des visuels charmants, entièrement offline et sans pubs. Développé par Bitmap Galaxy et publié par Plug In Digital, Preserve est gratuit avec achats intégrés pour l'expérience complète, salué pour son gameplay cozy inspiré de Dorfromantik et ses mécaniques de symbiose naturelle. Un coup de coeur ! Télécharger le jeu gratuit Preserve