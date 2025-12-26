Destiny Rising : la saison 3 introduit un nouveau mode tower defense

La Saison 3 Acte 1 de Destiny: Rising est fin prête à proposer un mélange captivant de nostalgie et de nouveautés, de quoi relancer l'intérêt d'un jeu qui s'est fait une place dans notre top 25 des meilleurs jeux iPhone/iPad de 2025. À noter qu'au lieu de tout balancer d’un coup, le studio espace les nouveautés sur la période des fêtes, permettant aux joueurs de s’y plonger par petites sessions.

Destiny: Rising prépare la saison 3

Le grand moment rétro arrive le 3 janvier : le retour de Crota’s End, l’un des raids les plus emblématiques de l’univers Destiny. On replonge dans la Lune, face à Crota, le dieu Hive fils d’Oryx. Terminez-le avec succès et repartez avec une récompense exclusive de complétion.

Mais avant cela, dès le 30 décembre, arrive Bulwark Ops, un mode tower defense complètement inédit qui s’intègre parfaitement à l’univers shooter du jeu. On garde le plaisir de tirer sans arrêt, mais on y ajoute de la stratégie : placement de tourelles, gestion de points en plein combat, adaptation aux vagues d’ennemis qui évoluent avec l’environnement. Jusqu’à 30 vagues, jouables en solo ou en coop à trois. C'est la partie que j'attends le plus !



La saison se montre aussi particulièrement généreuse : en complétant certaines activités de l’Acte 1, vous débloquez gratuitement Kabr, le Résolu, un personnage Mythique Arc. Pas de gacha, pas de stress : juste du jeu et il est à vous



.Bref, cet Acte 1 lance parfaitement la roadmap ambitieuse dévoilée début décembre, avec de nouvelles histoires, modes et une destination inédite prévus en 2026. Une année qui s’annonce explosive !



Comme dit plus haut, Desitny Rising figure dans le top 25 iPhoneSoft 2025 (publié le 25 décembre 2025), aux côtés de mastodontes comme :

Un excellent choix pour profiter des capacités des iPhone récents !

Télécharger le jeu gratuit Destiny: Rising