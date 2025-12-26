Destiny Rising : la saison 3 introduit un nouveau mode tower defense
- Alban Martin
- Il y a 4 heures
- 💬 Réagir
- 🔈 Écouter
La Saison 3 Acte 1 de Destiny: Rising est fin prête à proposer un mélange captivant de nostalgie et de nouveautés, de quoi relancer l'intérêt d'un jeu qui s'est fait une place dans notre top 25 des meilleurs jeux iPhone/iPad de 2025. À noter qu'au lieu de tout balancer d’un coup, le studio espace les nouveautés sur la période des fêtes, permettant aux joueurs de s’y plonger par petites sessions.
Destiny: Rising prépare la saison 3
Le grand moment rétro arrive le 3 janvier : le retour de Crota’s End, l’un des raids les plus emblématiques de l’univers Destiny. On replonge dans la Lune, face à Crota, le dieu Hive fils d’Oryx. Terminez-le avec succès et repartez avec une récompense exclusive de complétion.
Mais avant cela, dès le 30 décembre, arrive Bulwark Ops, un mode tower defense complètement inédit qui s’intègre parfaitement à l’univers shooter du jeu. On garde le plaisir de tirer sans arrêt, mais on y ajoute de la stratégie : placement de tourelles, gestion de points en plein combat, adaptation aux vagues d’ennemis qui évoluent avec l’environnement. Jusqu’à 30 vagues, jouables en solo ou en coop à trois. C'est la partie que j'attends le plus !
La saison se montre aussi particulièrement généreuse : en complétant certaines activités de l’Acte 1, vous débloquez gratuitement Kabr, le Résolu, un personnage Mythique Arc. Pas de gacha, pas de stress : juste du jeu et il est à vous
.Bref, cet Acte 1 lance parfaitement la roadmap ambitieuse dévoilée début décembre, avec de nouvelles histoires, modes et une destination inédite prévus en 2026. Une année qui s’annonce explosive !
Comme dit plus haut, Desitny Rising figure dans le top 25 iPhoneSoft 2025 (publié le 25 décembre 2025), aux côtés de mastodontes comme :
- Red Dead Redemption
- RESIDENT EVIL 3
- Prince of Persia: The Lost Crown
- Delta Force
- Grand Mountain Adventure 2
- DREDGE
- BlazBlue Entropy Effect
- Worms Across Worlds
- HITMAN World of Assassination
Un excellent choix pour profiter des capacités des iPhone récents !