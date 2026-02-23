Découvrez le gameplay du jeu Oceanhorn 3 : Legend of the Shadow Sea sur Komona Island !

Vous le savez, depuis 2008, iPhoneSoft est la référence incontournable en matière de jeux mobiles en France. Chaque semaine, nous dénichons et présentons en exclusivité les titres les plus innovants, des indés percutants aux blockbusters AAA. Aujourd'hui, nous vous offrons une plongée en avant-première dans Oceanhorn 3 : Legend of the Shadow Sea, le très attendu quatrième opus (si on compte le spin-off Chronos Dungeon) de la saga action-RPG signée Cornfox & Brothers.

Premier aperçu d'Oceanhorn 3

Oceanhorn 3: Legend of the Shadow Sea se déroule mille ans après les événements d'Oceanhorn 2. Dans cette nouvelle ère, vous naviguerez sur la périlleuse mer de l'Ombre, aux côtés d'Em, une technopirate à la renommée tristement célèbre et de l'équipage du Vengeance du sorcier. Retrouvez des visages familiers, comme Blackhat des mers inconnues, et, avec leur aide, affrontez les menaces qui sommeillent sous les vagues de la mer de l'Ombre, percez le mystère du dieu disparu et bâtissez un avenir pour le peuple de la Villerouge.

Ce week-end, le studio a partagé une vidéo de gameplay exclusive sur YouTube centrée sur l'île ensoleillée de Komona, premier bastion de l'aventure.

Dans cette première partie de jeu, notre jeune explorateur accoste une nouvelle fois par bateau sur une plage paradisiaque aux ruines antiques, sous un ciel éclatant. L'environnement luxuriant (végétation dense, eaux cristallines) invite à l'exploration : course, escalade, glisse. Premier défi : combat tactique contre les Scarabaras, ces créatures insectoïdes - on se cache derrière des piliers, évitant leurs patrouilles grâce à des ombres dynamiques. Puis, dans un temple résonnant, puzzles ingénieux avec les Spirit Bells : activez-les en séquence pour déverrouiller des passages, guidé par des runes luminescentes et des voix espiègles. Le combat s'illustre via le Skill Drawer, un système tactique qui pause l'action pour combo épée/bouclier, esquives fluides et upgrades. Rencontrez Gero, l'automate allié au Sanctuaire, pour des quêtes et compétences boostées.

Améliorations mécaniques majeures d'Oceanhorn 3 par rapport à Oceanhorn 2

Comme vous pouvez le constater, le système de combat a été radicalement repensé, passant d'un simple jeu d'aventure avec power-ups à de vraies mécaniques RPG. Le héros et les ennemis gagnent des niveaux, apprennent de nouvelles compétences, et exploitent des faiblesses/Forces élémentaires. Un mécanisme de "stagger" inspiré de Final Fantasy permet d'étourdir les ennemis en exploitant leurs vulnérabilités ou avec des armes à fort stun.



Côté narration, les outils de quêtes ont été complètement refondus : un système dédié gère désormais plusieurs quêtes en parallèle (contre une quête principale et des secondaires "bricolées" auparavant), rendant l'histoire plus variée et immersive.



Et, encore une fois, les graphismes du moteur Unreal Engine 5 sont époustouflants, portée par une musique orchestrale immersive. En clair, Oceanhorn 3 se place ocmme un Zelda-like modernisé !

Rendez-vous le 5 mars

Prévu en exclusivité sur Apple Arcade le 5 mars 2026 (iPhone, iPad, Mac, Apple TV, Vision Pro), ce titre promet 20+ heures d'exploration ouverte, titans à vaincre et secrets enfouis. Rappel de nos avis sur les opus précédents : Oceanhorn (2013) avait conquis avec ses 5/5 – graphismes soignés, combats dynamiques, scénario immersif et plus de 10h d'aventure zeldienne, malgré une fluidité perfectible sur anciens iPhones. Oceanhorn 2 (2019), bond en avant (5/5) : Unreal Engine sublime, gameplay affiné (compagnons, armes variées), 15-20h intenses, idéal manette. Oceanhorn 3 s'annonce magistral. Abonnez-vous à Apple Arcade et restez connectés pour notre test complet !

Télécharger le jeu Oceanhorn 3