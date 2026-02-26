Tennis Clash vous permet de participer à Roland-Garros 2026 en eSport

Le jeu mobile à succès de Wildlife Studios, Tennis Clash, renouvelle son partenariat avec la Fédération Française de Tennis (FFT) pour redevenir le titre officiel du Roland-Garros eSeries by Renault. Ce jeu de tennis arcade disponible sur iOS et Android occupe cette place d’honneur depuis sa sortie en 2022, permettant à des millions de joueurs du monde entier de s’affronter sur la terre battue virtuelle du court Philippe-Chatrier. Voyons les nouveautés de cette année.

Tennis Clash s'associe une nouvelle fois à la FFT

L’édition précédente a battu des records avec plus de 515 000 joueurs issus de 221 territoires ayant disputé près de 9,5 millions de matchs. Pour 2026, la FFT s’attend à retrouver au moins 500 000 participants prêts à en découdre, confirmant le statut international majeur de cet événement dans le paysage esport.

Un tournoi officiel

Comme expliqué dans le communiqué, les fans de Tennis Clash du monde entier peuvent participer gratuitement à l’une des trois phases de qualifications ouvertes, programmées du 5 mars au 7 avril. Il suffit de télécharger le jeu sur iPhone, iPad ou Android et de se lancer dans la compétition - inscription gratuite et ouverte à tous !



La phase finale 2026 aura lieu le 23 mai dans l’auditorium de Roland-Garros, devant un public en présentiel. L’événement sera diffusé en direct sur la plateforme numérique de France TV ainsi que sur la chaîne YouTube officielle de Roland-Garros.



La présentation sera assurée par la talentueuse Laure Valée, figure emblématique de la scène esport (notamment sur la European League of Legends Championship Series) et sacrée Esports Host of the Year lors des Game Awards 2025.

Dotation

Le vainqueur et le finaliste se partageront une cagnotte de 5 000 €. Au-delà de cette édition, la Fédération Française de Tennis a prolongé son partenariat avec Tennis Clash jusqu’en 2030, garantissant ainsi plusieurs années supplémentaires de compétitions virtuelles de haut niveau.

Notre avis sur Tennis Clash

Pour mémoire, nous n'avions pas été tendre avec Tennis Clash à son lancement, avec un gameplay quelque peu bancal et un modèle économique trop agressif. Mais depuis, il faut bien avouer que les développeurs ont amélioré l'ensemble avec notamment un rééquilibrage bienvenu.

Télécharger le jeu gratuit Tennis Clash