Glory Ages - Vikings : un jeu de combat violent mais tactique débarque sur iOS

Si les jeux de combat hardcore ne sont pas légion sur nos mobiles, c'est notamment parce que le tactile ne s'y prête pas vraiment. À part des titres 2D comme SF IV, Shadow Fight Arena ou Vita Fighters, le reste n'a pas laissé un souvenir impérissable. Et en 3D, il est encore plus rare d’atteindre la précision viscérale d’un Dark Souls, d’un Sekiro… ou même d’un Ghost of Tsushima. Et pourtant, Glory Ages - Vikings arrive à relever le défi !

Glory Ages - VIKINGS fait le job !

Successeur direct du très beau Glory Ages - Samurais (figurant dans notre top des jeux de combat iPhone pour son style exigeant et malin), ce nouvel opus transpose la formule dans l’ère brutale des hommes du Nord. Les développeurs ont clairement puisé l’inspiration dans le feeling de Ghost of Tsushima, mais en version viking : un mélange de réalisme historique et de capacités fantastiques qui rend chaque affrontement intense et gratifiant.S



ur un champ de bataille 3D ouvert, vous affrontez des vagues d’ennemis avec des commandes simples mais redoutablement efficaces. Le cœur du jeu repose sur le timing, le positionnement et la lecture de l’adversaire : parades parfaites pour ouvrir une fenêtre de contre-attaque dévastatrice, esquives précises pour contourner l’ennemi, combos fluides et capacités spéciales pour briser les défenses. Une erreur et c'est la mort immédiate. L’action reste rapide, fraîche et jamais confuse grâce à un système de mouvement circulaire instinctif et une IA variée (certains ennemis agressifs, d’autres prudents et calculateurs - il faut les décrypter).

Notre avis sur Glory Ages - Vikings

Après quelques heures de test, voici ce qui rend Glory Ages - Vikings très addictif :

Un système de combat basé sur le talent et non sur le spam de boutons

Progression profonde : débloquez de nouvelles techniques, améliorez les attributs de votre héros viking

Arsenal authentique : armures et épées inspirées de l’histoire nordique

Capacités fantastiques variées pour renouveler l’action (corrigeant le léger sentiment de répétition parfois ressenti dans Samurais)

Graphismes cinématographiques, environnements détaillés avec météo dynamique et bande-son immersive

100 % hors ligne : pas besoin d’internet, parfait pour les trajets, voyages ou sessions nomades

Prix et disponibilité

Disponible dès aujourd’hui sur iOS (et prévu prochainement sur Android), le jeu n’est pas entièrement gratuit : des achats in-app permettent d’alléger la courbe de difficulté ou de supprimer les pubs. Un compromis classique sur mobile, mais qui reste mesuré vu la qualité globale.



Pas de gore extrême (pas de membres sectionnés façon God of War), mais une tension palpable et un titre viscéral qui font de Glory Ages - Vikings l’une des expériences d’action tactique les plus solides sur smartphone en 2026.

Télécharger le jeu gratuit Glory Ages - VIKINGS