PS Plus : les jeux gratuits en mars Team Sonic Racing, Ghostrunner et Ghost of Tsushima

Il y a 3 heures (Màj il y a 1 heure)

Alban Martin

Le mois de mars arrive à grand pas et, encore une fois, Sony se prépare à offrir plusieurs titres aux joueurs de PS5 et PS4. Pour préparer l'arrivée du printemps 2022, le nippon va mettre en téléchargement gratuit auprès de ses abonnés PS Plus les jeux suivants : Ghost of Tsushima Legends, Ghostrunner, Ark: Survival Evolved et Team Sonic Racing.

Quels sont les jeux gratuits du PS Plus en mars 2022 ?

Après un mois de février relativement faible avec simplement UFC 4, le PS+ de Sony prépare un mois de février plus sympa avec notamment trois jeux offerts du 1er mars au 5 avril 2022 pour les abonnés au PlayStation Plus sur PS4 et PS5.

Ghost of Tsushima Legends (PS5)

Ark: Survival Evolved

Ghostrunner

Team Sonic Racing

Le plus intéressant s'appelle donc Ghost of Tshushima Legends, bien qu'il ne s'agisse pas du jeu complet mais de la version multi développée par Sucker Punch. À l'origine, Ghost of Tsushima Legends a été rajouté par le biais d’une mise à jour fin 2020 et proposait de nombreuses missions à effectuer en coopération. Inspiré de la mythologie japonaise, proposant quatre classes de personnage aux spécificités distinctes et instaurant des mécaniques uniques, il s’agissait d’un DLC sombre et fantaisiste.

Mais ne vous attendez pas à croiser le fer avec un joueur adverse, plutôt à des parties en deux contre deux ou chaque équipe doit combattre des vagues d’ennemis, leur permettant de collecter du Magatama.

Ensuite, on trouve Ghostrunner, un jeu d'action cyberpunk qui allie action survoltée et exigeante avec des phases de plateformes à la Mirror Edge. Le titre de One More Level est une expérience délicieuse avec des combats et des déplacements sensationnels, le tout porté par une excellente direction artistique, ainsi qu'un moteur technique très solide.



L'autre titre s'appelle Ark: Survival Evolved, une expérience unique et exigeante qui n'est pas à mettre entre toutes les mains. Vous devez survivre dans un jeu à la première personne dont la difficulté et le gameplay pourront en rebuter plus d'un.



Enfin, les joueurs PS+ retrouveront le Mario Kart de Sega avec Sonic Team Racing. Un jeu qui est loin d'être un clone grâce à des idées intéressantes comme la tactique par équipe qui nécessite de s'adapter tout au long de la course, mais aussi les différents types de turbo. Malgré des circuits parfois inégaux, les impressions de vitesses sont là, tout comme le plaisir de jouer en solo et surtout à plusieurs. Un bon titre signé Sumo Digital qui n’a pas grand-chose à se reprocher.

Vous connaissez les jeux gratuits qui seront offerts en mars.

Comment télécharger les jeux du PS Plus ?

Pour rappel, le "PlayStation Plus" est un service d’abonnement payant proposé par Sony sur ses consoles vous donnant accès chaque mois à des jeux gratuits à télécharger et vous permet de jouer en ligne en multijoueur.



Les abonnés possédant une PlayStation 5 peuvent même profiter de nombreux jeux supplémentaires gratuits via la Collection PS Plus qui regroupe des classiques comme God of War, Uncharted 4, Resident Evil, The Last of Us, etc.