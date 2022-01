PS Plus : les jeux de février dont UFC 4, Planet Coaster et Tiny Tina

Il y a 1 heure

Consoles

Medhi Naitmazi

Réagir



Le mois de février arrive à grand pas et, une nouvelle fois, Sony se prépare à offrir plusieurs jeux aux possesseurs de PS5 et PS4. Pour passer l'hiver 2022 au chaud, le nippon va mettre en téléchargement gratuit auprès de ses abonnés PS Plus les jeux suivants : UFC 4, Planet Coaster et Tiny Tina et la Forteresse du Dragon.

Quels sont les jeux gratuits du PS Plus en février 2022 ?

Encore une fois, nous avons droit à la liste des cadeaux qui nous arrivera la semaine prochaine. Voici les titres offert sur le PS+ du 1er février au 28 février 2022, après les jeux gratuits de janvier :

Planet Coaster Console Edition | PS5

UFC 4 | PS4

Tiny Tina et la Forteresse du Dragon | PS4

Des combats endiablés dans EA Sports UFC 4, des attaques de châteaux dans Tiny Tina et la Forteresse du Dragon et un parc d’attractions dans Planet Coaster: Édition console.

EA Sports UFC 4

Voilà qui devrait ravir les fans de jeux de combat avec de nombreux modes dont un mode Carrière complet, et surtout plusieurs styles possibles pour mettre au tapis tous vos adversaires. Le jeu est encore beau malgré son âge et son gameplay à la fois accessible et technique est un pur régal. De plus, cette version 4 offre un meilleur contrôle des prises au sol.

Voilà qui devrait ravir les fans de jeux de combat avec de nombreux modes dont un mode Carrière complet, et surtout plusieurs styles possibles pour mettre au tapis tous vos adversaires. Le jeu est encore beau malgré son âge et son gameplay à la fois accessible et technique est un pur régal. De plus, cette version 4 offre un meilleur contrôle des prises au sol. Tiny Tina et la Forteresse du Dragon : Une aventure merveilleuse

Pour échapper à notre monde de plus en plus aseptisé, partez à l'aventure pour affronter des squelettes, des dragons et des golems géants dans ce jeu inspiré de Borderlands. Couronné en 2013, Tiny Tina a su séduire avec sa campagne truffée d’ingrédients fantastiques, d’humour et de montagnes de butin magique ! Seul ou en co-op, c'est un régal. Mais attention, votre quête peut changer en un instant selon l’humeur chaotique de Tina.

Pour échapper à notre monde de plus en plus aseptisé, partez à l'aventure pour affronter des squelettes, des dragons et des golems géants dans ce jeu inspiré de Borderlands. Couronné en 2013, Tiny Tina a su séduire avec sa campagne truffée d’ingrédients fantastiques, d’humour et de montagnes de butin magique ! Seul ou en co-op, c'est un régal. Mais attention, votre quête peut changer en un instant selon l’humeur chaotique de Tina. Planet Coaster: Édition console

Enfin, les possesseurs de PS5 peuvent se lancer dans la construction du parc d’attractions de leurs rêves. Un nouveau monde s'offre à vous et surtout à vos potentiels clients. Utilisez des plans pour placer facilement plus de 700 objets préfabriqués, dont des montagnes russes, des immeubles et des éléments d’environnement. Construisez, pièce par pièce, des structures et bâtiments détaillés, ou transformez jusqu’au terrain grâce à des outils ultra-performants. Comme dans tout bon jeu de construction, la partie gestion n'est pas en reste et vous devrez vous adaptez selon la réactions de vos visiteurs. La route du succès n'est pas un long fleuve tranquille et il faudra jouer sur les prix, les attractions et les commodités tout autour.

Comment télécharger les jeux du PS Plus ?

Pour rappel, le "PlayStation Plus" est un service d’abonnement payant proposé par Sony sur ses consoles vous donnant accès chaque mois à des jeux gratuits à télécharger et vous permet de jouer en ligne en multijoueur.



Les abonnés possédant une PS5 peuvent même profiter de nombreux jeux supplémentaires gratuits via la Collection PS Plus qui regroupe des classiques comme God of War, Uncharted 4, Resident Evil, The Last of Us, etc.