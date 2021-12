PS Plus : les jeux gratuits en janvier dont Dirt 5, Persona 5 et Deep Rock Galactic

Encore une fois, Sony se prépare à offrir plusieurs jeux aux possesseurs de PS5 et PS4. Pour bien commencer l'année 2022, le nippon devrait mettre en téléchargement gratuit auprès de ses abonnés PS Plus les jeux suivants : Deep Rock Galactic, Persona 5 Strikers et Dirt 5​.​​​​​

Quels sont les jeux gratuits du PS Plus en janvier 2022 ?

Encore une fois, c'est la communauté de Dealabs qui a déniché l'information avant sa parution officielle qui devrait intervenir la semaine prochaine. Voici les titres offert sur le PS+ du 4 janvier au 1er février 2022, après les jeux gratuits de décembre :

Deep Rock Galactic (PS5 et PS4)

Persona 5 Strikers (PS4)

Dirt 5 (PS5 et PS4)

Dans le détail, on trouve l'excellent jeu de course DIRT 5 signé Codemasters, le successeur spirituel de Colin McRae qui avait cartonné sur PS1 et qui jouit ici d'un moteur de haut vol avec des sensations prenantes et exacerbées sur PS5 grâce à la Dualsense entièrement prise en charge. C'est probablement le meilleur jeu de rallye du moment.



Ensuite, le RPG Persona 5 Strikers qui reprend le concept de Persona 5 de PS4 mais avec un gameplay plus musclé inspiré des jeux "Warriors", un déferlement d'ennemis à dérouiller. Dynamique, stressant et toujours maitrisé de bout en bout.



Enfin, Deep Rock Galactic est un excellent coop qui vous emmène travailler dans des mines spatiales mêlant Left 4 Dead, Aliens et Minecraft. Bien qu’assez classique sur le gameplay (mais intéressant), la forme est à saluer notamment sur la progression. A jouer à deux, sous peine d'être déçu.

Comment télécharger les jeux du PS Plus ?

Pour rappel, le "PlayStation Plus" est un service d’abonnement payant proposé par Sony sur ses consoles vous donnant accès chaque mois à des jeux gratuits à télécharger et vous permet de jouer en ligne en multijoueur.



Les abonnés possédant une PS5 peuvent même profiter de nombreux jeux supplémentaires gratuits via la Collection PS Plus qui regroupe des classiques comme God of War, Uncharted 4, Resident Evil, The Last of Us, etc.