PS Plus : les jeux gratuits de janvier dont Star Wars Jedi Fallen Order et Fallout 76

Pour démarrer la nouvelle année 2023, Sony a publié trois nouveaux jeux gratuits pour les abonnés à son offre PS Plus. Alors que les derniers mois ont été plutôt décevants, 2023 s'annonce sous de meilleurs hospices avec l'arrivée de Star Wars Jedi : Fallen Order, Axiom Vereg 2 et Fallout 76. Si vous espériez Harry Potter Hogwarts Legacy, il faudra patienter, le blockbuster sortant simplement le mois prochain sur PS5.



Ainsi, les joueurs possédant un abonnement PS+ Premium, un abonnement PS+ Extra ou un abonnement PS+ Essential, vont pouvoir ajouter tous ces jeux à leur bibliothèque sans dépenser un euro.

Si vous êtes abonné au PlayStation Plus, vous pouvez télécharger gratuitement tous les jeux gratuits, comme à chaque fois. À noter que vous les gardez dans votre bibliothèque tant que vous restez membre et vous ne pouvez pas récupérer les titres des mois précédents.

Les jeux gratuits sur PlayStation en janvier 2023

Voici les trois jeux qui seront offerts à partir du 3 janvier 2023 (jusqu'au 6 février) :

Star Wars Jedi : Fallen Order (PS4, PS5)

Axiom Vereg 2 (PS4, PS5)

Fallout 76 (PS4)

Une fournée très intéressante ! Voyons ces jeux mensuels d’un peu plus près !

Star Wars Jedi: Fallen Order | PS4, PS5

Certainement le HIT du mois. Si vous aimez incarner un jeune Padawan, alors vous pouvez foncer dans une nouvelle aventure Star Wars signée Respawn Entertainment, les créateurs d’Apex Legends et Titanfall.

À la fin de l’épisode III : La Revanche des Sith, après l’exécution de l’Ordre 66 par le Sénateur Palpatine, l’Ordre Jedi est réduit à néant et l’Empire prend le pouvoir. Vous n’êtes qu’un Padawan Jedi, mais vous êtes le seul survivant de l’Ordre, ce qui fait de vous son seul espoir. Rassemblez les morceaux de votre passé brisé et terminez votre entraînement de Jedi. Développez de puissantes capacités de la Force et maîtrisez l’art du sabre laser pour mener à bien votre mission : la reconstruction de l’Ordre Jedi.

Magnifique, bien pensé et facile d'accès, Star Wars Jedi : Fallen Order se montre très intéressant, bien qu'imparfait. On regrettera quelques soucis techniques et des approximations dans certaines phases de jeu, mais l'ensemble est jouissif, varié et bien inspiré. On sent que les développeurs ont apprécié Uncharted, God of War et autre Tomb Raider, tout en respectant l'univers Star Wars. Un beau jeu solo qui ravira les fans, et les autres.

Fallout 76 | PS4

Explorez de vastes terres dévastées par la guerre nucléaire dans ce prologue de l’histoire de Fallout en monde ouvert multijoueur.



Bethesda Game Studios, le studio à l’origine de Skyrim et Fallout 4, était très attendu pour Fallout 76, le prologue en ligne de la série, dans lequel une personne réelle se cache derrière chaque survivant.



Malgré une carte très riche et des quêtes captivantes, le jeu n'a pas conquis les joueurs à cause des nombreux bugs et de ses choix de game design discutables. Pas assez solo pour certain, pas assez RPG pour d'autres, bref, il n'a pas réussi à s'imposer, bien que les dernières mises à jour aient permis d'améliorer notablement l'ensemble.

Axiom Verge 2 | PS4, PS5

Le dernier titre est assez intéressant.

Explorez deux mondes connectés, maîtrisez une ancienne technologie et remettez la réalité en question avec cette suite du jeu d’exploration et de plateformes qui enrichit l’univers et introduit de nouveaux personnages, capacités et possibilités de gameplay. Explorez un monde alternatif ressemblant à la Terre, recouvert des vestiges d’une ancienne civilisation high-tech. Piratez des machines. Affrontez des monstres. Utilisez votre drone télécommandé pour pénétrer dans la Brèche, une réalité parallèle, mais reliée, présentant ses propres dangers.

Axiom Verge 2 est un titre unique, qui impressionne par la conception de ses niveaux, portée par deux mondes parallèles accessibles à tous moments qui apportent variété et défi permanent. Les fans de metroidvania devraient y trouver leur compte, malgré un gameplay parfois capricieux.



C'est quoi le PS Plus ?

Le "PlayStation Plus" est un service par abonnement accessible aux joueurs sur PS4 et PS5 depuis des années. Au travers de trois niveaux d'abonnement, vous pouvez profiter de jeux gratuits chaque mois, de centaines de titres PlayStation, d'une liste de jeux rétro allant de la PS1 à la PS3, et même de la lecture en streaming pour jouer sur un écran déporté comme un iPad, un Mac ou une TV.

Quelles sont les 3 offres PS Plus ?

Le nouveau PlayStation Plus est ventilé ainsi : Essential (8,99€ / mois), Extra (13,99€ / mois) et Premium (16,99€ / mois). Le premier offre les mêmes avantages que l’ancien PS Plus (jeu en ligne, sauvegarde dans le cloud, 3 ou 4 jeux gratuits chaque mois, réductions exclusives via PlayStation Store). Le second profite en plus d’un catalogue d’environ 400 titres PS4 | PS5. Et le troisième rajoute les classiques (PSP, PS1, PS2, PS3), la lecture d’une sélection de jeux à distance grâce au streaming et des démos exclusives pour tester une poignée de blockbusters.



Rappelons que les abonnés possédant une PlayStation 5 peuvent même profiter de nombreux jeux supplémentaires gratuits via la Collection PS Plus qui regroupe des classiques comme God of War, Uncharted 4, Resident Evil, The Last of Us, etc.