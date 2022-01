Prime Gaming : "Star Wars Jedi : Fallen Order" et "World War Z : Aftermath" sont offerts

Hier à 20:13

Julien Russo

Si vous possédez l'abonnement Amazon Prime, vous n'êtes pas sans savoir que cela ne se limite pas qu'aux livraisons en 1 jour ouvré quand vous commandez sur Amazon.fr. Vous avez aussi accès à Prime Vidéo, à Amazon Music Prime, à l'abonnement offert tous les mois sur Twitch et... aux offres exceptionnelles de Prime Gaming !

Des offres disponibles jusqu'au

7 février 2022

Posséder Amazon Prime, c'est accéder à une masse de services et d'avantages qui vous feront des économies, mais aussi qui vous permettront de découvrir de nouveaux contenus.

Tous les mois, Amazon propose plusieurs offres inédites et exclusives à travers sa plateforme "Prime Gaming", ça peut être des contenus en jeu (achats intégrés offerts) ou des jeux gratuits.



En effet, pour ses millions d'abonnés, Amazon va directement négocier avec les grands studios de développement pour afficher une gratuité temporaire sur plusieurs jeux qui ont rencontré un certain succès lors de leurs lancements.

Pour ce début d'année 2022, Amazon nous impressionne en mettant à disposition gratuitement pendant une durée limitée les jeux :

Star Wars Jedi : Fallen Order (Electronic Arts)

Total War : Warhammer (Sega)

World War Z : Aftermath (Saber Interactive)

Le premier jeu est téléchargeable directement sur le lanceur Origin avec un code que vous donnera Amazon, les deux autres sont également téléchargeables dans le lanceur d'Epic Games après avoir associé votre compte Epic et Prime Gaming ensemble.

Star Wars Jedi : Fallen Order

Commercialisé en novembre 2019, Star Wars Jedi: Fallen Order est un jeu passionnant d'action-aventure dans l'univers de la licence Star Wars. Aux commandes de ce jeu, on retrouve Respawn Entertainment avec le soutien d'Electronic Arts.

Pas de coopération ou de multijoueurs, Star Wars Jedi: Fallen Order mise à 100% sur un mode campagne qui vous propulse entre les épisodes III et IV de Star Wars.

Profitez de Star Wars Jedi : Fallen Order gratuitement sur Prime Gaming (expire le 7 février 2022)

Total War : Warhammer

Lancé en mai 2016, Total War : Warhammer est une petite pépite du studio Creative Assembly avec le soutien de Sega. Ce titre se classe dans la catégorie des jeux de stratégie au tour par tour, l'univers se base sur le jeu de plateau Warhammer.

Vous pouvez incarner plusieurs factions comme les Peaux-Vertes, l'Empire des hommes ou encore les Nains et les Comtes Vampires. Chaque faction à sa propre histoire qui vous mènera sur un chemin différent dans l'évolution du jeu.

Profitez de Total War : Warhammer gratuitement sur Prime Gaming (expire le 1er février 2022)

World War Z : Aftermath

Disponible depuis avril 2019 sur Windows, PS4 et Xbox One, World War Z : Aftermath est un jeu vidéo de tir à la troisième personne qui a été développé par le studio Saber Interactive.

Sans surprise, vous progressez dans un univers apocalyptique où les humains sont devenus pour la majorité des zombies qui ne pensent qu'à se nourrir de chair humaine.

Le jeu suit des groupes survivants dans différents endroits de la planète, vous avez des cartes à Tokyo, Moscou, New York, Rome, Kamchatka, Marseille et Jérusalem.

Profitez de World War Z : Aftermath gratuitement sur Prime Gaming (expire le 7 février 2022)

Pour profiter des offres Prime Gaming qui se rafraîchissent tous les mois, il faut obligatoirement être abonné Amazon Prime. L'abonnement coûte 49€ par an ou 24€ par an si vous avez moins de 25 ans. Vous avez une période d'essai pour découvrir ce que peut vous apporter l'abonnement Amazon Prime, elle est sans engagement et peut être interrompue à tout moment !