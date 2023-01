PS Plus : les jeux gratuits de février dont Mafia, OlliOlli World et Evil Dead

Pour continuer l'année 2023, Sony se prépare à publier non pas trois, mais quatre nouveaux jeux gratuits pour les abonnés à son offre PS Plus. Après un joli mois de janvier avec notamment Star Wars Jedi Fallen Order, le leaker Billbil-kun révèle sur Twitter que l'on peut s'attendre à OlliOlli World, Mafia Definitive Edition, Evil Dead The Game et

Destiny 2 Beyond Light.



Ainsi, les joueurs possédant un abonnement PS+ Premium, un abonnement PS+ Extra ou un abonnement PS+ Essential, vont pouvoir ajouter tous ces jeux à leur bibliothèque sans dépenser un euro.

Si vous êtes abonné au PlayStation Plus, vous pouvez télécharger gratuitement tous les titres offerts, comme à chaque fois. À noter que vous les gardez dans votre bibliothèque tant que vous restez membre. A contrario, vous ne pouvez pas récupérer les titres des mois précédents si vous ne les avez pas récupérés à temps.

Les jeux gratuits sur PlayStation en février 2023

Voici les quatre jeux qui seront offerts à partir du 7 février 2023 (jusqu'au 6 mars) :

OlliOlli World (PS5 | PS4)

Mafia Definitive Edition (PS4)

Evil Dead The Game (PS5 | PS4)

Destiny 2 Beyond Light [DLC] (PS5 | PS4)

Une fournée encore une fois intéressante ! Voyons ces jeux mensuels d’un peu plus près !

OlliOlli World (PS5 | PS4)

Avec son identité visuelle original et son gameplay 2D savamment travaillé, le troisième épisode de Olli Olli est une véritable réussite. Agréable à jouer, Olli Olli World est plus facile, notamment en ce qui concerne les atterrissages. On apprécie les nouvelles mécaniques, les nouvelles figures et les changements de route. C'est un quasi sans faute, qui plus est en 120 Hz sur PS5. Certainement l'un des deux jeux du mois.

Mafia Definitive Edition (PS4)

L'autre titre à ne pas manquer s'appelle Mafia. Excepté quelques pépins techniques et sa narration linéaire, ce remake de Mafia est une réussite. Une refonte graphique complète de qualité, un gameplay remis au goût du jour pour ce qui est de la conduite et des attaques à main armée, des dialogues revus et des cut-scenes sont à mettre au crédit de cette Definitive Edition. L'original de Mafia est donc sublimé, ce qui en fait un très bon jeu pour quiconque souhaite découvrir ce GTA-like à l'ambiance toute particulière.

Evil Dead The Game (PS5 | PS4)

Si vous aimez la saga Evil Dead, vous allez adorer le jeu qui s'en inspire. Il s'agit d'un multijoueur asymétrique plutôt dynamique et bourré d'action. On aime le choix entre les deux gameplay, survivant ou démon, les nombreux personnages et le gameplay accessible. Toutefois, le jeu de Saber Interactive pourra se montrer assez répétitif sur la durée.

Destiny 2 Beyond Light [DLC] (PS5 | PS4)

Pour finir, Destiny 2 : Beyond Light est un DLC du jeu de Bungie qui bouscule les joueurs en en détruisant quatre planètes du système solaire. La durée de vie est plus conséquente et surtout, on découvre Europe, un monde à couper le souffle qui donne envie de jouer à ce FPS pas comme les autres. N'oublions pas la refonte du scénario qui est très intéressant.

C'est quoi le PS Plus ?

Le "PlayStation Plus" est un service par abonnement accessible aux joueurs sur PS4 et PS5 depuis des années. Au travers de trois niveaux d'abonnement, vous pouvez profiter de jeux gratuits chaque mois, de centaines de titres PlayStation, d'une liste de jeux rétro allant de la PS1 à la PS3, et même de la lecture en streaming pour jouer sur un écran déporté comme un iPad, un Mac ou une TV.

Quelles sont les 3 offres PS Plus ?

Le nouveau PlayStation Plus est ventilé ainsi : Essential (8,99€ / mois), Extra (13,99€ / mois) et Premium (16,99€ / mois). Le premier offre les mêmes avantages que l’ancien PS Plus (jeu en ligne, sauvegarde dans le cloud, 3 ou 4 jeux gratuits chaque mois, réductions exclusives via PlayStation Store). Le second profite en plus d’un catalogue d’environ 400 titres PS4 | PS5. Et le troisième rajoute les classiques (PSP, PS1, PS2, PS3), la lecture d’une sélection de jeux à distance grâce au streaming et des démos exclusives pour tester une poignée de blockbusters.



Rappelons que les abonnés possédant une PlayStation 5 peuvent même profiter de nombreux jeux supplémentaires gratuits via la Collection PS Plus qui regroupe des classiques comme God of War, Uncharted 4, Resident Evil, The Last of Us, etc.