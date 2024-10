PS Plus : les jeux gratuits de janvier avec A Plague Tale 2, Evil West et Nobody Saves the World

Les nouveaux jeux gratuits du "PS+" du mois de janvier 2024 sont déjà connus. Après LEGO 2K Drive, Sable et Powerwash Simulator, les joueurs abonnés au PS+ peuvent se réjouir de pouvoir mettre la main sur A Plague Tale: Requiem, Evil West et Nobody Saves the World pour PS4 et / ou PS5.



Ainsi, les utilisateurs ayant une console de Sony vont pouvoir ajouter tous ces jeux à leur bibliothèque sans dépenser un euro. Attention, le PS Plus a augmenté ses prix.

Si vous êtes abonné au célèbre "PS Plus", peu importe le niveau (standard, extra ou premium), vous pouvez récupérer tous les titres offerts de manière gratuite, si tant est qu'il vous reste de la place sur votre disque dur (sinon vous pouvez les ajouter à votre bibliothèque et les récupérer plus tard). À noter que vous les gardez tant que vous restez membre. A contrario, vous ne pouvez pas récupérer les titres des mois précédents si vous ne les avez pas récupérés à temps.

Les jeux gratuits sur PlayStation en janvier 2024

Voici les trois jeux qui seront offerts à partir du 2 janvier au 5 février 2024 :

A Plague Tale: Requiem | PS5

Dans "A Plague Tale : Requiem", la suite du magnifique "A Plague Tale : Innocence", l'histoire se poursuit avec Amicia et Hugo, qui s'aventurent loin au sud pour découvrir de nouvelles régions et villes vibrantes après avoir fui leur patrie ravagée. À la recherche d'un nouveau départ et d'un moyen de contrôler la malédiction d'Hugo, leur voyage prend une tournure sombre lorsque les pouvoirs d'Hugo se réveillent, déclenchant la mort et la destruction par le biais de nuées de rats. Les frères et sœurs sont alors contraints d'embarquer pour un nouveau voyage, plaçant leurs espoirs dans une île mythique qui pourrait être la clé du salut d'Hugo.



Le jeu capture l'essence d'une lutte désespérée pour la survie, où les joueurs doivent faire face à de nombreux adversaires et défis. Il offre une expérience immersive avec une variété d'armes, d'outils et de capacités surnaturelles pour surmonter les obstacles. "A Plague Tale : Requiem" transmet avec force le lourd tribut à payer pour sauver des êtres chers dans un monde assiégé par le mal.



"A Plague Tale : Requiem" est une remarquable suite, mêlant habilement une narration captivante à un gameplay intense. La capacité du jeu à mêler une narration émotionnelle à des éléments de survie palpitants en fait un titre à part, offrant à la fois profondeur et engagement aux joueurs. Le souci du détail des développeurs rattrape les quelques errances du gameplay lors des phases de combat.

Evil West | PS4/PS5

Dans "Evil West", les joueurs sont plongés dans un monde sombre et menaçant où la frontière américaine est envahie par une sinistre menace vampirique. En tant que l'un des derniers agents d'une organisation secrète de chasseurs de vampires, vous êtes la barrière cruciale entre l'humanité et un mal ancien qui émerge de l'ombre. Le jeu fournit aux joueurs un arsenal d'armes à feu, un puissant gantelet alimenté par la foudre et toute une panoplie de gadgets pour combattre ces créatures assoiffées de sang. Les joueurs peuvent relever ce défi en solo ou faire équipe avec un ami en mode coopératif, en éliminant avec style des ennemis monstrueux.



Au fur et à mesure de votre progression dans la campagne principale, vous aurez la possibilité d'améliorer vos armes et vos outils de chasse, ce qui vous permettra d'être plus efficace contre les vampires. De plus, les joueurs peuvent débloquer de nouveaux avantages, afin d'adapter leurs compétences de chasseur de monstres et de créer un style de jeu unique adapté à la lutte contre les ennemis surnaturels.



Les fans de jeux d'action et d'horreur trouveront ici un scénario captivant et des mécanismes de combat dynamiques.

Nobody Saves the World | PS4/PS5

Dans "Nobody Saves the World", les joueurs incarnent Nobody (Personne), un personnage destiné à sauver le monde de l'ancienne Calamité qui s'est réveillée. Cet action RPG, créé par les créateurs de "Guacamelee", apporte une touche unique au genre en mettant l'accent sur la transformation. Les joueurs ont la possibilité de se métamorphoser en différentes formes, comme une limace, un fantôme ou un dragon, chacune possédant des quêtes et des capacités uniques. Avec plus de 15 formes distinctes à découvrir et à changer, de quoi offrir un gameplay varié.



"Nobody Saves the World" propose un vaste monde que les joueurs peuvent explorer seuls ou avec un ami en ligne, en naviguant dans des donjons aux formes changeantes pour déjouer la calamité et sauver le monde.



Un troisième jeu de qualité ce mois-ci, avec en plus une originalité qui fait souvent défaut dans les RPG modernes.

C'est quoi le PS Plus ?

L'abonnement "PlayStation Plus" est disponible depuis de nombreuses années pour les joueurs sur PS4 et PS5. À travers ses trois offres, les abonnés peuvent bénéficier de jeux gratuits chaque mois, accéder à une vaste bibliothèque de jeux PlayStation, ainsi qu'à une sélection de jeux rétro allant de la PS1 à la PS3. De plus, le service offre la possibilité de jouer en streaming sur des écrans externes tels que l'iPad, le Mac ou la TV.

Quelles sont les 3 offres PS Plus ?

Le service PlayStation Plus (nouvelle version) se décompose en trois parties : Essential (8,99€ / mois), Extra (13,99€ / mois) et Premium (16,99€ / mois). Mais les prix vont bientôt grimper. Le premier offre les mêmes avantages que l’ancien PS Plus (jeu en ligne, sauvegarde dans le cloud, 3 ou 4 jeux gratuits chaque mois, réductions exclusives via PlayStation Store). Le second profite en plus d’un catalogue d'un peu plus de 400 titres PS4 | PS5. Et le troisième rajoute les classiques (PSP, PS1, PS2, PS3), la lecture d’une sélection de jeux à distance grâce au streaming et des démos exclusives pour tester une poignée de blockbusters.