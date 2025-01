PlayStation+ : focus sur les jeux PS5 dès 2026 et trois jeux gratuits en février dont Payday 3

À partir de 2026, Sony PlayStation va enfin mettre de côté les jeux PS4 pour se concentrer à 100 % sur les jeux PS5 dans son abonnement PlayStation Plus. Une annonce tardive qui rappel à quel point la transition PS4/PS5 reste complexe malgré des chiffres de ventes exceptionnels pour la dernière console de la marque.



Sony en profite pour annoncer les nouveaux titres gratuits du mois de février, de quoi faire plaisir aux abonnés avec Payday 3, High on Life et Pac-Man World Re-Pac.

La fin de l'ère PS4

Sony annonce une évolution majeure du PlayStation Plus à partir de janvier 2026. Désormais, l’offre se concentrera principalement sur les jeux PS5, réduisant considérablement la présence des titres PS4 dans les jeux du mois et le Catalogue des jeux.

Une priorité donnée à la PS5

Selon Sony, la majorité des abonnés jouent sur PS5, ce qui motive cette décision. Dès 2026, les jeux PS4 ne seront plus un avantage clé et ne seront proposés que de manière occasionnelle. Cependant, certains jeux cross-gen, compatibles PS4 et PS5, pourront encore être ajoutés.

Qu’en est-il des jeux PS4 déjà obtenus ?

Les abonnés conserveront l’accès aux jeux PS4 déjà ajoutés à leur bibliothèque, tant qu’ils restent abonnés au service. Concernant le Catalogue des jeux, les titres PS4 resteront disponibles jusqu’à leur retrait dans le cadre des mises à jour mensuelles.

Une expérience PlayStation Plus optimisée

Sony promet de continuer à enrichir l’abonnement avec plus de jeux PS5, tout en maintenant les avantages existants : remises exclusives, multijoueur en ligne et stockage cloud.

Avec cette évolution, PlayStation Plus s’adapte à la nouvelle génération et vise à maximiser l’expérience des joueurs sur PS5.

Les jeux du mois PlayStation Plus de février

Sony a dévoilé les jeux du mois PlayStation Plus pour février 2025, avec une sélection variée.

Payday 3, le jeu de braquage en coopération, permet aux joueurs de planifier et d'exécuter des casses spectaculaires avec des mécaniques de gameplay améliorées et un mode multijoueur toujours aussi intense.



High on Life, le FPS déjanté imaginé par le créateur de Rick & Morty, plonge les joueurs dans un univers coloré et absurde où des armes parlantes les accompagnent dans un combat contre un cartel extraterrestre.

Pour une touche de nostalgie, Pac-Man World Re-Pac fait son retour avec un remake modernisé du classique de la PlayStation. Ce jeu de plateforme revisité offre des graphismes améliorés, un gameplay plus fluide et une aventure captivante où Pac-Man part à la rescousse de sa famille, kidnappée par les fantômes.



Ces trois titres seront disponibles dès le 6 février pour tous les abonnés PlayStation Plus.