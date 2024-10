PS Plus : les jeux gratuits de juillet dont Borderlands 3, NHL 24 et Among Us

Les nouveaux jeux gratuits du "PS+" du mois de juillet 2024 ont été dévoilés. Après de bons titres le mois dernier (Streets of Rage 4, AEW Fight Forever et Bob l'éponge), Sony annonce trois HITs avec Borderlands 3, NHL 24 et Among Us.



Ainsi, les utilisateurs ayant une console de Sony vont pouvoir ajouter tous ces jeux à leur bibliothèque sans dépenser un euro. Attention, le PS Plus a augmenté ses prix.

Tous les abonnés au "PS Plus", peu importe le niveau (standard, extra ou premium), peuvent récupérer les titres offerts de manière gratuite, si tant est qu'il vous reste de la place sur le disque dur de la PlayStation (sinon vous pouvez les ajouter à votre bibliothèque et les récupérer plus tard). À noter que vous les gardez tant que vous restez membre. A contrario, vous ne pouvez pas récupérer les titres des mois précédents si vous ne les avez pas récupérés à temps.

Les jeux gratuits sur PlayStation en juillet 2024

Voici les trois jeux qui seront offerts à partir du 2 juillet 2024 à tous les abonnés :

Borderlands 3 | PS4, PS5

NHL 24 | PS4, PS5

Among Us | PS4, PS5

Borderlands 3 | PS4, PS5

Aux confins de la galaxie se trouve un amas de planètes exploitées impitoyablement par des corporations militarisées, où butins et violence font bon ménage. C’est là que vous vivez, dans les Borderlands. Un nouveau groupe de fanatiques, les Descendants de l’Arche, a émergé et se répand comme un fléau interstellaire. Vous seul disposez des alliés et de l’arsenal pour les éliminer. Incarnez l’un des quatre nouveaux Chasseurs de l’Arche ultra-personnalisables, l’élite des chasseurs de trésors des Borderlands. Personnalisez votre Chasseur de l’Arche à l’aide d’une multitude d’options et utilisez son arbre de compétences distinct pour le façonner selon votre style de jeu préféré. Jouez en co-op en ligne ou en écran scindé, quel que soit votre niveau ou votre progression dans les missions. Éliminez vos ennemis et relevez des défis en équipe, mais touchez des récompenses propres. N’ayez crainte : personne ne manquera de butin.



Un jeu toujours aussi explosif et addictif, surtout à plusieurs, qui récompense les joueurs tout au long de l'aventure.

NHL 24 | PS4, PS5

Ressentez toute l’intensité du hockey avec EA Sports NHL 24, qui propose de l’action sur glace authentique avec pléthore de nouvelles fonctionnalités et de modes améliorés. Le nouveau moteur Fatigue recrée l’intensité et l’épuisement liés aux matchs et récompense le jeu offensif à l’aide d’effets qui changent la donne. Contrôlez vos actions comme jamais grâce au nouveau système de vision des passes, échafaudez des stratégies à la volée et exécutez-les en contrôle total. Créez votre équipe de la NHL 24 de rêve, revivez les grandes heures du hockey d’hier et d’aujourd’hui dans Moments ÉRH et explorez le monde étendu de Chel, qui propose le jeu multiplateforme, un mode EASHL repensé et bien plus.



Une expérience de hockey toujours très réaliste, qui apporte enfin un peu de neuf. Mais les fans de la première heure sont polarisés autour de ce titre. Certains l'adorent, d'autres le détestent.

Among Us | PS4, PS5

Travaillez en équipe et usez de persuasion, ou parfois de trahison, dans ce party game en ligne unique qui a pour terrain de jeu l’espace ! Préparez-vous au décollage, mais attention à l’Imposteur ! Accomplissez des tâches pour garantir l’intégrité de votre vaisseau et revenir à la civilisation, mais gardez l’œil ouvert : un ou plusieurs membres aléatoires de l’équipage sont des Imposteurs, déterminés à saboter le vaisseau et à massacrer tout le monde. C’est aux survivants humains qu’il incombe de terminer leur mission et de démasquer les Imposteurs pour les éjecter dans le vide intersidéral. Mais, attention ! Les Imposteurs utiliseront tous les stratagèmes pour convaincre les autres qu’ils sont des membres à part entière de l’équipe. Votre esprit critique sera votre meilleure arme. Peaufinez votre alibi ou vous risquez de vous faire éjecter, vous aussi !

Un jeu de déduction sociale palpitant et hilarant, parfait pour les soirées entre amis. On a adoré Among Us sur iPhone, alors pourquoi pas sur PlayStation.

C'est quoi le PS Plus ?

L'abonnement "PlayStation Plus" est disponible depuis des années pour les joueurs sur PlayStation 4 et PlayStation 5 (en attendant la PS5 Pro). À travers ses trois niveaux, les abonnés peuvent bénéficier de jeux gratuits chaque mois, accéder à une vaste bibliothèque de jeux PlayStation, ainsi qu'à une sélection de jeux rétro allant de la PS1 à la PS3. De plus, le service offre la possibilité de jouer en streaming sur des écrans externes tels que l'iPad, le Mac ou la TV.

Quelles sont les 3 offres PS Plus ?

Le service PlayStation Plus (nouvelle version) se décompose en trois parties : Essential (8,99€ / mois), Extra (13,99€ / mois) et Premium (16,99€ / mois). Mais les prix vont bientôt grimper. Le premier offre les mêmes avantages que l’ancien PS Plus (jeu en ligne, sauvegarde dans le cloud, 3 ou 4 jeux gratuits chaque mois, réductions exclusives via PlayStation Store). Le second profite en plus d’un catalogue d'un peu plus de 400 titres PS4 | PS5. Et le troisième rajoute les classiques (PSP, PS1, PS2, PS3), la lecture d’une sélection de jeux à distance grâce au streaming et des démos exclusives pour tester une poignée de blockbusters.