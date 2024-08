PS Plus : les jeux gratuits de mai dont FC 24, Ghostrunner 2 et Tunic

Les nouveaux jeux gratuits du "PS+" du mois de mai 2024 sont déjà connus. Après de bons titres le mois dernier (Minecraft Legends, Skul: The Hero Slayer et Immortels of Aveum), voici EA Sports FC 24, Ghostrunner 2, Tunic et Destiny 2: Éclipse.



Ainsi, les utilisateurs ayant une console de Sony vont pouvoir ajouter tous ces jeux à leur bibliothèque sans dépenser un euro. Attention, le PS Plus a augmenté ses prix.

Tous les abonnés au "PS Plus", peu importe le niveau (standard, extra ou premium), peuvent récupérer les titres offerts de manière gratuite, si tant est qu'il vous reste de la place sur le disque dur de la PlayStation (sinon vous pouvez les ajouter à votre bibliothèque et les récupérer plus tard). À noter que vous les gardez tant que vous restez membre. A contrario, vous ne pouvez pas récupérer les titres des mois précédents si vous ne les avez pas récupérés à temps.

Les jeux gratuits sur PlayStation en mai 2024

Voici les trois jeux qui seront offerts à partir du 7 mai 2024 à tous les abonnés :

⚽ EA Sports FC 24

⚔️ Ghostrunner 2

🦊 Tunic

🏄 Destiny 2: Éclipse

EA Sports FC 24 | PS4, PS5

"EA Sports FC 24" innove dans le domaine du jeu de football, en offrant des avancées telles que HyperMotionV, des styles de jeu optimisés par Opta, et une version améliorée du moteur Frostbite, assurant ainsi une expérience de jeu d'une authenticité et d'un réalisme inégalés. Si le départ était catastrophique avec une première version bancale, les développeurs ont proposé des mises à jour de qualité pour améliorer le gameplay et le contenu.



Comme tous les FIFA depuis des années, c'est du solide, avec l'accent mis sur le réalisme et le côté simulation inégalé. On apprécie les petits changements et l'équilibrage du gameplay, tout en regrettant le changement de nom. Rendez-nous FIFA.



PS : via l'App Store, EA FC est également jouable sur iPhone et iPad au format "mobile".

Ghostrunner 2 | PS5

La suite "Ghostrunner 2" transporte les joueurs dans un monde cyberpunk post-apocalyptique, où chaque coup est fatal et les niveaux sont enrichis de sections à moto et de nouveaux modes de jeu. Un super FPS rapide et brutal, magnifiquement réalisé.



On salue les améliorations apportées au combat et la créativité des niveaux, bien que la courbe d'apprentissage reste abrupte, ce qui peut s'avérer frustrant pour les nouveaux joueurs.

Tunic | PS4, PS5

"Tunic" est une aventure isométrique où les joueurs explorent un monde vaste et interconnecté, pleins de défis, de monstres, et de mystères à dévoiler, tout en maîtrisant un système de combat qui teste leurs réflexes et leur stratégie.



On applaudit la conception du monde et le style visuel du jeu, un brillant hommage aux classiques de l'exploration et du combat, tout en offrant une expérience riche en énigmes et en aventures.

Destiny 2 : Éclipse | PS4, PS5

L'extension "Destiny 2: Éclipse" amène les joueurs à Néomuna sur Neptune, où ils peuvent utiliser de nouveaux pouvoirs obscurs et découvrir une ville futuriste menacée par la Légion de l'Ombre.



Si l'ajout de la nouvelle ville et les mécaniques de jeu enrichies sont des points forts, il est toutefois difficile de justifier le coût. Sauf qu'ici, c'est gratuit !

C'est quoi le PS Plus ?

L'abonnement "PlayStation+" est disponible depuis des années pour les joueurs sur PlayStation 4 et PlayStation 5. À travers ses trois niveaux, les abonnés peuvent bénéficier de jeux gratuits chaque mois, accéder à une vaste bibliothèque de jeux PlayStation, ainsi qu'à une sélection de jeux rétro allant de la PS1 à la PS3. De plus, le service offre la possibilité de jouer en streaming sur des écrans externes tels que l'iPad, le Mac ou la TV.

Quelles sont les 3 offres PS Plus ?

Le service PlayStation Plus (nouvelle version) se décompose en trois parties : Essential (8,99€ / mois), Extra (13,99€ / mois) et Premium (16,99€ / mois). Mais les prix vont bientôt grimper. Le premier offre les mêmes avantages que l’ancien PS Plus (jeu en ligne, sauvegarde dans le cloud, 3 ou 4 jeux gratuits chaque mois, réductions exclusives via PlayStation Store). Le second profite en plus d’un catalogue d'un peu plus de 400 titres PS4 | PS5. Et le troisième rajoute les classiques (PSP, PS1, PS2, PS3), la lecture d’une sélection de jeux à distance grâce au streaming et des démos exclusives pour tester une poignée de blockbusters.