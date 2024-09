PS Plus : les jeux gratuits de juin dont Streets of Rage 4, AEW Fight Forever et Bob l'éponge

Les nouveaux jeux gratuits du "PS+" du mois de juin 2024 sont déjà connus. Après de bons titres le mois dernier (Tunic, Ghostrunner 2 et FC 24), Sony profite du Days of Play 2024 pour annoncer SpongeBob Squarepants: The Cosmic Shake, AEW Fight Forever et Streets of Rage 4, soit Bob l'Eponge, un jeu de catch et un beat'em all de qualité. À noter que EA Sports FC 24 sera reconduit en juin. Il n'a visiblement pas assez été téléchargé.



Ainsi, les utilisateurs ayant une console de Sony vont pouvoir ajouter tous ces jeux à leur bibliothèque sans dépenser un euro. Attention, le PS Plus a augmenté ses prix.

Tous les abonnés au "PS Plus", peu importe le niveau (standard, extra ou premium), peuvent récupérer les titres offerts de manière gratuite, si tant est qu'il vous reste de la place sur le disque dur de la PlayStation (sinon vous pouvez les ajouter à votre bibliothèque et les récupérer plus tard). À noter que vous les gardez tant que vous restez membre. A contrario, vous ne pouvez pas récupérer les titres des mois précédents si vous ne les avez pas récupérés à temps.

Les jeux gratuits sur PlayStation en juin 2024

Voici les trois jeux qui seront offerts à partir du 4 juin 2024 à tous les abonnés :

⚽ EA Sports FC 24

🤜 Streets of Rage 4

🧽 SpongeBob SquarePants: The Cosmic Shake

🤼 AEW Fight Forever

Streets of Rage 4 | PS4

Comme la version iOS, "Streets of Rage 4" est un hommage plus que réussi à la série classique, avec des graphismes modernes et une bande-son entraînante. Le gameplay beat 'em up est fluide et gratifiant, offrant une bonne dose de nostalgie aux fans des anciens jeux, et de l'action aux plus jeunes. Les modes coopératifs, local et en ligne, sont particulièrement appréciés. Cependant, la durée de vie relativement courte du jeu est à noter. Mais quand c'est gratuit, ce n'est pas un souci !

AEW Fight Forever | PS4, PS5

Le très peu connu "AEW Fight Forever" pourrait trouver un second souffle avec le PSN. Les fans de catch ont salué le gameplay dynamique et les nombreuses options de personnalisation des lutteurs, ainsi que la fidélité de l'ambiance. Cependant, les graphismes datés et les bugs techniques perturbent l'expérience de jeu, le jeu souffrant de la comparaison avec WWE 2K.

SpongeBob SquarePants: The Cosmic Shake | PS4, PS5

Du côté de "SpongeBob SquarePants: The Cosmic Shake", c'est une belle surprise. Avec son ambiance fidèle, ses graphismes colorés et une histoire amusante, il plaira aux fans du dessin animé. Le gameplay, bien que simple, est divertissant de prime abord, avant de se montrer répétitif pour les plus grands. On apprécie toujours les voix des personnages et l'humour caractéristique de Bob l'éponge.

EA Sports FC 24 | PS4, PS5

Comme le mois dernier, "EA Sports FC 24" est disponible gratuitement. Le titre d'Electronic Arts a fait évoluer son moteur d'animation HyperMotion avec la version "V", amélioré les styles de jeu grâce à Opta, et propose une version améliorée du moteur Frostbite, assurant ainsi une expérience de jeu d'une authenticité et d'un réalisme inégalés. Si le départ était catastrophique avec une première version bancale, les développeurs ont proposé des mises à jour de qualité pour améliorer le gameplay et le contenu.

Un bon jeu, bien que la différence avec FIFA 23 ne saute pas aux yeux. On attend toujours un concurrent à la hauteur...



PS : via l'App Store, EA FC est également jouable sur iPhone et iPad au format "mobile".

Les nouveaux jeux Extra / Premium

Les jeux PS4/PS5 offerts aux abonnés Extra et Premium :

Dredge | PS4, PS5

Lego Marvel Super Heroes 2 | PS4

Cricket 24 | PS4, PS5

Grand Theft Auto: San Andreas – The Definitive Edition | PS4, PS5

Les jeux PS VR2 pour les abonnés Premium :

Ghostbusters: Rise of the Ghost Lord

Walkabout Mini Golf

Synth Riders

Before Your Eyes

The Walking Dead: Saints & Sinners – Chapters 1 & 2

Les jeux PS2 pour les abonnés Premium :

Tomb Raider Legend

Star Wars: The Clone Wars

Sly Cooper and the Thievius Raccoonus



C'est quoi le PS Plus ?

L'abonnement "PlayStation+" est disponible depuis des années pour les joueurs sur PlayStation 4 et PlayStation 5. À travers ses trois niveaux, les abonnés peuvent bénéficier de jeux gratuits chaque mois, accéder à une vaste bibliothèque de jeux PlayStation, ainsi qu'à une sélection de jeux rétro allant de la PS1 à la PS3. De plus, le service offre la possibilité de jouer en streaming sur des écrans externes tels que l'iPad, le Mac ou la TV.

Quelles sont les 3 offres PS Plus ?

Le service PlayStation Plus (nouvelle version) se décompose en trois parties : Essential (8,99€ / mois), Extra (13,99€ / mois) et Premium (16,99€ / mois). Mais les prix vont bientôt grimper. Le premier offre les mêmes avantages que l’ancien PS Plus (jeu en ligne, sauvegarde dans le cloud, 3 ou 4 jeux gratuits chaque mois, réductions exclusives via PlayStation Store). Le second profite en plus d’un catalogue d'un peu plus de 400 titres PS4 | PS5. Et le troisième rajoute les classiques (PSP, PS1, PS2, PS3), la lecture d’une sélection de jeux à distance grâce au streaming et des démos exclusives pour tester une poignée de blockbusters.