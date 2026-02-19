Sorties jeux : PARANORMASIGHT: TMC, Last Asylum: Plague et Drift Racing Car Driving Games

Aujourd'hui, 8 jeux vidéo intéressants débarquent sur App Store et notamment PARANORMASIGHT: TMC, Last Asylum: Plague et Drift Racing Car Driving Games.



Chaque semaine, un peu comme les films au cinéma, vous retrouvez chez iPhoneSoft les sorties jeux pour iPhone et iPad depuis des années.

Nouveaux jeux gratuits iOS :

Glory Ages - VIKINGS (Jeu, Jeux de rôle, iPhone, v0.1.053, VO, 344 Mo, iOS 15.0, VLADISLAV VASILEV) GLORY AGES Vikings est un jeu d'action tactique hardcore vous transportant dans l'ère brutale des Vikings. Il propose un système de combat profond basé sur le talent, par les créateurs de Glory Ages Samurais.



Sorti il y a quelques jours, Glory Ages - VIKINGS nous a impressionné par son combat hardcore fluide et technique ! Télécharger le jeu gratuit Glory Ages - VIKINGS

HUNTER×HUNTER NEN×SURVIVOR (Jeu, Action, iPhone, v1.0.4, VF, 278 Mo, iOS 13.0, Bushiroad Inc.) Jeu d'action roguelike officiel où vous survivez à des vagues d'ennemis via des pouvoirs Nen, en assemblant compétences aléatoires et synergies de compagnons emblématiques comme Gon, Killua et Hisoka, avec contrôles intuitifs à une main et mode auto.



Dès sa sortie, ce survival addictif inspiré de Vampire Survivors fait déjà un carton sur l'App Store japonais pour ses combats intenses et son fidèle hommage à l'univers Hunter x Hunter. Aussi sur Android (Play Store). Télécharger le jeu gratuit HUNTER×HUNTER NEN×SURVIVOR

Birdigo (Jeu, Mots / Stratégie, iPhone, v1.0.3, VO, 598 Mo, iOS 17.0, Corey Martin) Jeu de mots deckbuilding mignon inspiré de Wordle, Scrabble et Balatro : assemblez des cartes lettres en mots pour scorer des "flaps", booster votre deck avec combos et plumes enchantées, et guider un troupeau d'oiseaux en migration roguelike autour du monde. Très bien pensé, mais en anglais pour le moment. Télécharger le jeu gratuit Birdigo

Last Asylum: Plague (Jeu, Stratégie / Simulation, iPhone, v1.0.4, VF, 825 Mo, iOS 13.0, WISENESS GAME ONLINE INTERNATI...) En tant que docteur de la peste, gérez un sanctuaire pour soigner les malades, défendez-vous des essaims de rats via tours et héros, collectez ressources et reprenez les ruines dans ce jeu de survie stratégique. Sorti il y a quelques jours, il affiche une note incroyable de 4,9/5, loué pour son ambiance relaxante fidèle aux pubs et son thème plague doctor, malgré plaintes sur sa nature clone pay-to-win. Télécharger le jeu gratuit Last Asylum: Plague

I Am Taxi Driver (Jeu, Jeux de rôle / Simulation, iPhone, v1.0.0, VO, 654 Mo, iOS 15.0, Estoty) Plongez dans un univers de taxi chaotique : ramassez des passagers, laissez l'autopilote conduire et gérez la folie à l'arrière en chattant, pokant, taquinant ou calmant pour gagner des notes et de l'argent dans des missions sandbox imprévisibles. Fraîchement sorti sur mobile, il cartonne déjà avec des gameplay YouTube viraux !



Télécharger le jeu gratuit I Am Taxi Driver

I Am Airport Security (Jeu, Simulation / Jeux de rôle, iPhone, v1.0.0, VO, 785 Mo, iOS 15.0, Estoty) Gérez le poste de contrôle aéroportuaire : inspectez la file de voyageurs au détecteur de métaux et scanner bagages pour débusquer les contrebandiers, autoriser l'embarquement ou arrêter les suspects.

Un gameplay absurde mais addictif ! Télécharger le jeu gratuit I Am Airport Security

Drift Racing Car Driving Games (Jeu, Simulation, iPhone, v1.3, VF, 260 Mo, iOS 12.0, Turbo Games LTD) Prenez le volant de puissantes voitures de sport, maîtrisez le drift fluide sur circuits exigeants (ville, montagne, désert, néons), affrontez rivaux, upgradez vitesse/adhérence/turbo et personnalisez pour scorer max dans ce jeu hors-ligne aux graphismes 3D plutôt réussis.



Signé Turbo Games LTD, ce jeu nous séduit déjà par sa physique fluide et ses modes variés. Télécharger le jeu gratuit Drift Racing Car Driving Games

Nouveaux jeux payants iOS :