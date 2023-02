Sorties jeux : Ultimate Sackboy, SUBNET et Vendir: Plague of Lies

Aujourd'hui, 11 jeux vidéo intéressants débarquent sur App Store pour vos appareils iOS et tout particulièrement Ultimate Sackboy, SUBNET et Vendir: Plague of Lies.



Le jeudi est au jeu vidéo ce que le mercredi est au cinéma, c'est pourquoi vous retrouvez chez iPhoneSoft : les Sorties jeux du jeudi pour iPhone, iPod et iPad depuis des années.

Nouveaux jeux gratuits iOS :

Ultimate Sackboy (Jeu, , iPhone / iPad, v1.3.0, 180 Mo, iOS 13.0, SAD PUPPY) Le héros emblématique de Little Big Planet, Sackboy, est de retour sur mobile avec un titre de course à la Temple Run dans une sorte de compétition type "Jeux Olympiques". En plus de la course à pied, l'accent est mis sur la collecte de vêtements et la personnalisation de votre Sackboy, une fois n'est pas coutume. Des milliers de vêtements à débloquer et à améliorer, ainsi que des niveaux supplémentaires vous attendant en fonction de votre progression. Le gameplay, avec la course automatique, se concentre les actions de glisser, sauter et esquiver, tout en affrontant d'autres joueurs. En cas de victoire, vous pourrez même remporter son costume ! Une bonne idée qui vient s'ajouter à la très belle réalisation d'ensemble !



Télécharger le jeu gratuit Ultimate Sackboy





Farmer Against Potatoes Idle (Jeu, Stratégie / Simulation, iPhone / iPad, v0.2907, 292 Mo, iOS 11.0, Oni Gaming) Avec un passé entouré de mystère, il se réveille au milieu d'un champ et est attaqué par une horde de pommes de terre mutantes. N'ayant personne d'autre en vue, il prend sur lui d'essayer de garder l'infestation maléfique sous contrôle.



Même depuis la sortie du jeu, il y a plus de 5 mondes avec 9 zones de 100 vagues, chacune avec 2 niveaux de difficulté, donc OUI, "c'est plus de 9000" vagues avec plus à venir dans un avenir proche.

Au début du jeu, vous disposerez de deux monnaies principales, les patates et les crânes, que vous pourrez utiliser pour acheter plus de 30 améliorations qui augmenteront vos statistiques ou atténueront les patates, mais ne vous inquiétez pas, ce n'est que le début de l'aventure. Télécharger le jeu gratuit Farmer Against Potatoes Idle





Long Nose Dog (Jeu, Aventure, iPhone / iPad, v1.0.6, 144 Mo, iOS 10.0, Popa Radu) Un jeu sur le chien borzoi au long nez.

Soyez le meilleur de tous les chiens et faites pousser votre nez loin et au-delà.

Long Nose Dog est un jeu de course sans fin où vous incarnez un borzoi et étirez votre nez à travers une aventure incroyable. Télécharger le jeu gratuit Long Nose Dog





Frösch (Jeu, , iPhone, v1.0.1, 112 Mo, iOS 11.0, Stefan Villiger) Goûtez aux moustiques, évitez les cigognes, vivez la vie de grenouille.



Pas de publicité, tout est gratuit. Télécharger le jeu gratuit Frösch





Wrath of the Gods (Jeu, Éducation / Jeux de rôle, iPhone / iPad, v1.0, 122 Mo, iOS 12.0, Mythweb) Incarnez un héros dans une quête pour reconquérir votre royaume. Dans ce jeu d'aventure photo-réaliste basé sur les mythes grecs, vous explorerez plus de cent scènes créées à partir de photographies originales de la Grèce. Combattez des monstres, rencontrez des personnages hauts en couleur et relevez des défis basés sur les exploits des plus grands héros de tous les temps. Comme Hercule, vous combattez l'hydre, comme Dédale, vous construisez des ailes pour voler, et comme Thésée, vous défiez le Minotaure au cœur du labyrinthe.



Voilà une expérience originale... Télécharger le jeu gratuit Wrath of the Gods





Random Dice: GO (Jeu, Stratégie, iPhone / iPad, v1.0.1, 494 Mo, iOS 11.0, 111%) Random Dice : GO est un jeu de stratégie de combat automatique en temps réel où chaque choix compte.



Vainquez en contrant la stratégie de l'adversaire et en plaçant les bons dés au bon endroit.

Réfléchissez toujours de manière stratégique à votre prochain mouvement.

Il n'y a pas de dés plus faibles ou plus forts, seulement des dés avec des compétences et des caractéristiques uniques.

Par exemple, il y a le dé du vent, qui peut attaquer des cibles éloignées avec de faibles dégâts, et le dé de l'épée, qui ne peut attaquer que des cibles proches mais avec des dégâts plus importants. Télécharger le jeu gratuit Random Dice: GO





Not Not 2 - A Brain Challenge (Jeu, Éducation, iPhone / iPad, v1.0.0, 164 Mo, iOS 13.0, Alternative Shift) Améliore les capacités de ton cerveau en résolvant chacun de ces Puzzles fondés sur l'orientation, la logique et les couleurs !



"NOT NOT", le hit aux 15 MILLIONS de joueurs dans le monde revient avec une version totalement repensée grâce à de nouveaux modes de jeu, des niveaux réinventés, des objets à collectionner, etc. Le tout est toujours gratuit, ce qui ne gâche rien ! Télécharger le jeu gratuit Not Not 2 - A Brain Challenge





Vendir: Plague of Lies (Jeu, Jeux de rôle / Aventure, iPhone / iPad, v1.1.165, 537 Mo, iOS 12.0, Early Morning Studio AB) Une quête mythique pour votre groupe vous attend dans ce sombre RPG dans lequel vous, et vous seul, pouvez mettre un terme à l'obscurité qui consume un royaume. Vendir: Plague of Lies est un jeu de rôle classique basé sur le jeu de groupe avec un scénario profond et des combats à forte synergie. Attendez-vous à de nombreuses heures de jeu remplies de personnages mémorables, de batailles intenses, de quêtes profondes et captivantes, de compétences de personnages, etc. Les fans de Diablo peuvent le télécharger dès à présent. Télécharger le jeu gratuit Vendir: Plague of Lies





Nouveaux jeux payants iOS :

SUBNET (Jeu, , iPhone / iPad, v1.0.1, 2,1 Go, iOS 16.0, M9 Creative LTD) Embarquez pour une aventure dans une salle d'évasion en essayant d'arrêter l'exploit du métro drkFORCE ! Testez vos talents de détective et résolvez l'énigme en faisant la course contre la montre au cœur de la ville. Un nouveau groupe de hackers, drkFORCE, a provoqué une cyberattaque dans le métro, provoquant chaos et perturbations, mais vous avez été appelé pour les traquer et découvrir leur plan. En tant qu'expert en informatique et passager du métro, vous avez un point de vue unique sur la situation. Avec l'aide d'un assistant IA, vous aurez accès à des mises à jour et des informations en temps réel qui vous aideront dans votre quête pour résoudre le mystère.



Digne d'un film hollywoodien ! Télécharger SUBNET à 3,49 €





Ultra Blade (Jeu, Jeux de rôle / Action, iPhone / iPad, v1.0.2, 53 Mo, iOS 9.0, Kyle Barrett) Défendez la dernière ville de l'humanité contre les hordes sans fin des ténèbres ! Ultra Blade est un RPG de survie de horde avec des éléments de progression de type rogue-lite. Construisez de nouveaux héros pour relever de nouveaux défis tout en éliminant des milliers d'ennemis en même temps. Les nouveaux héros débloquent de nouveaux pouvoirs, rendant les courses plus dynamiques au fur et à mesure que vous jouez.



Faites glisser pour vous déplacer et attaquer automatiquement, relâchez pour exécuter une attaque lourde. Balayez pour esquiver. Les commandes sont simples, mais la véritable complexité réside dans la façon dont vous construisez votre champion. Télécharger Ultra Blade à 3,49 €