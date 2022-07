Sorties jeux : Tales Noir, Piano Dash, MMA Manager 2: Ultimate Fight, Grimlight, Chefy-Chef

Aujourd'hui 13 jeux vidéo intéressants débarquent sur App Store pour vos appareils iOS et tout particulièrement Tales Noir, Piano Dash, MMA Manager 2: Ultimate Fight, Grimlight et Chefy-Chef.



Le jeudi est au jeu vidéo ce que le mercredi est au cinéma, c'est pourquoi vous retrouvez chez iPhoneSoft : les Sorties jeux du jeudi pour iPhone, iPod et iPad depuis des années.

Nouveaux jeux gratuits iOS :

Tales Noir (Jeu, Jeux de rôle, iPhone / iPad, v1.0.7, 2,2 Go, iOS 10.0, PIXEL RABBIT LIMITED) Un jeu pour ceux qui aiment les histoires de princesses, mais avec un zeste de baston. Une centaine de princesses (et de princes) à collectionner, un château à bâtir et à décorer, ainsi qu'une histoire bien remplie avec une partie "combats" qui vient pimenter tout cela. À voir si Tales Noir n'abuse pas sur les achats intégrés ! On sent en tout cas l'inspiration de Mario, Genshin Impact et autre Final Fantasy. Télécharger le jeu gratuit Tales Noir





GWENT: Rogue Mage (Jeu, Cartes / Jeux de rôle, iPhone / iPad, v1.0.1, 1,9 Go, iOS 13.0, CD PROJEKT S.A.) GWENT: Rogue Mage est la première extension solo de GWENT: The Witcher Card Game. Elle combine les meilleurs éléments de jeux roguelike, de création de decks et de stratégie avec les mécaniques uniques des batailles de cartes de GWENT.... Télécharger GWENT: Rogue Mage à 9,99 €





Piano Dash (Jeu, Musique, iPhone, v1.2, 21 Mo, iOS 10.0, Joseph Malam) Apprenez la notation du piano ou faites valoir vos compétences en lecture de partition. Incarnez l'un des 6 pianistes en identifiant les notes et en jouant. Tous les modes deviennent progressivement plus rapides au fur et à mesure que vous progressez... Télécharger Piano Dash à 0,99 €





Patience Balls (Jeu, Casse-tête, iPhone / iPad, v1.1, 152 Mo, iOS 11.0, Ricardo Mendonca) Patience Balls est un jeu de puzzle simpliste où vous utilisez la précision de vos mains pour compléter de nombreuses énigmes tout en mettant votre cerveau à l'épreuve.



L'objectif est simple. Placez les boules dans tous les trous des différents plateaux. Télécharger le jeu gratuit Patience Balls





MMA Manager 2: Ultimate Fight (Jeu, Sports / Jeux de rôle, iPhone / iPad, v1.6.2, 239 Mo, iOS 11.0, Tilting Point LLC) Pour une fois, vous n'allez pas vous déchaîner sur votre écran tactile mais gérer des combattants de MMA et tout ce qu'il y a autour. Recrutez des entraîneurs, achetez des salles de sport et équipez-les des meilleures installations, planifiez les affrontements, choisissez des coachs chevronnés, sans oublier le principal : recrutez les champions de demain !



La stratégie reste évidemment primordiale puisqu'il faut aborder chaque combat d'une manière différente. Télécharger le jeu gratuit MMA Manager 2: Ultimate Fight





Kingdom Dash (Jeu, , iPhone / iPad, v1.0.30, 101 Mo, iOS 10.0, Venum Spyder Inc.) Développé par Venum Spyder, Kingdom Dash vous emmène dans un monde haut en couleurs où vous devez échapper à un suzerain et combattre ses légions de chevaliers. À la manière d'un Subway Surfers, il faut foncer sur les voies ferrées aussi vite que possible pour collecter des pièces et des bonus. Outre vos capacités à vous déplacer rapidement, vous pouvez lancer des boules de feu, utiliser un jet pack et plus encore. Télécharger le jeu gratuit Kingdom Dash





Grimlight (Jeu, Jeux de rôle, iPhone / iPad, v1.0.4, 156 Mo, iOS 12.0, EIGHT STUDIO (Korea)) Un nouveau jeu onirique coréen dans lequel vous vous réveillez pour un nouveau départ dans un monde de rêves et de contes de fées. Un RPG que l'on peut rapprocher d'un Final Fantasy Tactics avec des combats sur plateau, des héros à collectionner et des histoires annexes pour vous tenir en haleine un maximum. À voir sur la durée avec son modèle free-to-play.



Voici la bande annonce : Télécharger le jeu gratuit Grimlight





Galaxy Keeper: Space Shooter (Jeu, Action, iPhone / iPad, v1.0.01, 38 Mo, iOS 9.0, BigButton Co Sp.z o.o.) Galaxy Keeper : Space Shooter est un jeu de guerre spatiale au rythme effréné qui rappelle les classiques du genre comme Galaga et autres shoot'em up.



Si vous aimez les jeux de survie et de tir dans l'espace, alors Galaxy Keeper : Space Shooter est spécialement pour vous. Il requiert plus de compétences que des réactions rapides face aux attaques des envahisseurs ennemis, comme un brin de stratégie. Télécharger le jeu gratuit Galaxy Keeper: Space Shooter





Fatys Different World (Jeu, Jeux de rôle / Aventure, iPhone / iPad, v1.01, 1,1 Go, iOS 10.0, Shikai lin) Il s'agit d'un jeu autonome. Vous êtes convoqué dans un autre monde pour vaincre le roi démon. Mais vous pouvez choisir de vous aventurer librement dans ce monde.

À vous la pêche, l'aventure, les potions, la montée en compétences, les rencontres et plus encore. Télécharger le jeu gratuit Fatys Different World





Acid Rain World - Gray Dawn (Jeu, Stratégie, iPhone / iPad, v1.0.3.0, 1,4 Go, iOS 10.0, Foonie Magus Pte. Ltd) Mélangeant un MMO RTS et un RPG, Acid Rain World : Gray Dawn est très intéressant sur le papier, surtout avec son univers alternatif futuriste plutôt joliment réalisé. Une bataille pour la survie de l'humanité avec une armée de personnages surarmés à guider et à faire progresser. Le tout contre d'autres joueurs en ligne. Télécharger le jeu gratuit Acid Rain World - Gray Dawn





Nouveaux jeux payants iOS :

Pet Rock (Jeu, Casse-tête / Stratégie, iPhone / iPad, v1.3, 466 Mo, iOS 11.0, Sabec Limited) Adoptez votre propre Pet Rock pour le faire passer du stade de bébé caillou à celui d'adulte à part entière en le nourrissant régulièrement, en le nettoyant, en le dressant et en le gardant heureux en jouant à ses jeux préférés - Pierre Feuille Ciseaux - tout est inclus ici. Un jeu pour les amateurs de Tamagochi. Télécharger Pet Rock à 2,99 €





Jade Order (Jeu, Casse-tête / Stratégie, iPhone / iPad, v1.0.1, 258 Mo, iOS 14.0, Gonzalo Rodriguez del Cid) Revenez d'exil et rétablissez l'équilibre du pouvoir dans un pays isolé. Incarnez un ancien guerrier chargé d'allumer les balises scellées de son Ordre millénaire. Évitez la catastrophe imminente et résolvez 50 énigmes différentes en aidant la Déesse de Jade à purifier le pays des flammes maudites du fléau.



Pour cela, vous allez apprendre 4 bénédictions différentes. Ces puissantes compétences de foudre octroyées par l'Étincelle sacrée de la déesse ont chacune une utilisation spécifique pour surmonter différents types d'obstacles et vaincre les forces du Fléau cendré.



Chaque puzzle vous posera de nouveaux défis. Utilisez votre stratégie et votre intuition pour les résoudre à votre propre rythme. Télécharger Jade Order à 3,99 €