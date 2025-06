Slayaway Camp 2 aiguise sa lame sur l'App Store et le Play Store

Amateurs de puzzles horrifiques, arrêtez-vous : Slayaway Camp 2 s'est frayé un chemin (sanglant) sur les boutiques iOS et Android en tant que jeu premium, après ses débuts sur la plateforme de jeux de Netflix en décembre 2023. Issu des mêmes esprits tordus derrière les célèbres Slayaway Camp et Friday the 13th: Killer Puzzle, cette suite fait couler toujours plus de sang.

Oh, le retour de Slayaway Camp

Vous revoilà, les bottes trempées de sang de Skullface, le maniaque masqué désormais piégé dans Terrortube, dans un décor étrangement familier. Pour s'échapper, vous devrez tailler en pièces des hordes de campeurs condamnés à travers 25 « films de puzzles » parodiques, chacun regorgeant de nombreux défis de blocs coulissants faits main, imprégnés de nostalgie des films d'horreur des années 80. Imaginez des slashers de l'ère VHS avec une touche d'humour noir, où chaque mouvement est une chance de parfaire votre art meurtrier.

Un casting mortel et de nouvelles mécaniques

Pour pimenter les choses et vous faire revenir, Slayaway Camp 2 introduit 36 tueurs déblocables répartis en cinq classes mortelles, chacune apportant un chaos unique aux puzzles sur grille :

Slashers Classiques : Les psychopathes traditionnels adeptes du couteau.

Sorciers : Projettent des sorts magiques pour désintégrer obstacles et campeurs.

Fantômes : Traversent les murs pour des massacres surprises.

Bêtes : Rugissent pour figer les victimes de terreur.

Monstres : Ressuscitent des campeurs morts en zombies alliés pour poursuivre le carnage.

Côté gameplay, on reprend la base des précédents opus, avec quelques ajouts bienvenus. Poussez des caisses et des rochers pour écraser les victimes, activez des interrupteurs à pression pour déclencher des trappes ou des tondeuses à gazon pour un « aménagement paysager » grotesque, et utilisez l'herbe ou les arbres pour effrayer les campeurs et les pousser à la faute (fatale). Pour les puristes, le système de mouvement en une seule étape ajoute une nouvelle stratégie tout en proposant des puzzles classiques pour les vétérans de Slayaway Camp.

Gore, rires et défis sans fin

Avec des centaines de niveaux à travers 25 parodies de films d'horreur, Slayaway Camp 2 offre des finishers sanglants, des coups de machette cachés et des mini-jeux pour les joueurs acharnés. Le nouveau mode sans fin vous transforme en véritable Dexter, tandis qu'une bande-son psychopathe du groupe canadien Ghost Cartridge donne le ton dès le départ. Les collectionneurs peuvent traquer les machettes dissimulées, et les perfectionnistes peuvent progresser à travers des épreuves pour des récompenses sanglantes.



Un superbe titre à prix mini, 3 € seulement. Foncez sur Slayaway Camp 2 sur l'App Store ou le Play Store :

Télécharger Slayaway Camp 2: Puzzle Horror à 2,99 €