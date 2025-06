SEGA rend gratuit Crazy Taxi, Virtua Tennis, Super Monkey Ball, etc

Bonne nouvelle pour les fans de jeux rétro et d’arcade déjantée : Crazy Taxi, le titre culte de SEGA, est désormais entièrement gratuit ! Suite à l’abandon du développement de nouvelles versions par SEGA, le jeu emblématique rejoint la collection SEGA Forever, offrant une nouvelle vie à ce classique indémodable sur smartphones. Mais ce n'est pas tout, il est suivi par Super Monkey Ball: Sakura, Streets of Rage Classic 1 et 2, Sonic CD Classic, Sonic The Hedgehog 1 et 4 Ep. II, Virtua Tennis Challenge et autre Golden Axe Classic. Les jeux sont gratuits sur iOS et Android, alors profitez-en avant que leur incompatibilité avec le futur iOS XX...

Découvrez Crazy Taxi Classic

Crazy Taxi est notre préféré parmi la liste des jeux qui passent gratuit. Sorti initialement en arcade en 1999, puis porté sur Dreamcast en 2000, Crazy Taxi (que l'on a testé en 2012 sur iSoft) a marqué toute une génération avec son gameplay nerveux et son ambiance unique. Ce portage mobile, remasterisé pour les écrans tactiles, conserve toute l’énergie et le fun de l’original. Que vous soyez un vétéran de la Dreamcast ou un nouveau joueur, l’expérience reste fidèle à l’esprit arcade : conduisez à toute allure, évitez les obstacles, prenez des raccourcis audacieux et gagnez un maximum d’argent en tant que chauffeur de taxi le plus fou de la ville !

Pourquoi Crazy Taxi est toujours aussi fun :

Un gameplay déjanté : Foncez, dérapez, sautez et prenez des risques pour livrer vos clients à temps. Le temps, c’est de l’argent !

Une bande-son culte : Vibrez au son des morceaux punk-rock de The Offspring et Bad Religion, qui donnent une énergie folle à chaque course.

Modes variés : Choisissez entre des sessions de 3, 5 ou 10 minutes en Mode Arcade ou Mode Classique, ou testez vos compétences dans 16 mini-jeux délirants.

Un classique remasterisé : Profitez d’une version optimisée pour mobile, tirée directement de la légendaire Dreamcast.

SEGA Forever c'est quoi

En intégrant Crazy Taxi à la collection SEGA Forever, SEGA rend ce chef-d’œuvre accessible à tous, gratuitement. Cette initiative célèbre les grands classiques de la marque, avec des fonctionnalités modernes :

Jouez gratuitement : Téléchargez et jouez sans débourser un centime.

Classements mondiaux : Défiez les joueurs du monde entier pour décrocher le meilleur score.

Nouveaux jeux régulièrement : La collection SEGA Forever s’enrichit chaque mois de nouveaux titres.

Bonus iOS : 10 packs d’autocollants à utiliser dans vos conversations.

Quelques anecdotes croustillantes

Le jeu d’arcade original était disponible en bornes debout ou assises, pour une immersion totale.

Bryan Burton-Lewis, la voix off iconique du jeu, doublait également le personnage d’Axel et plusieurs clients.

En 2001, le célèbre réalisateur Richard Donner (Superman, L’Arme Fatale) avait acquis les droits pour un projet de film Crazy Taxi, malheureusement jamais concrétisé.

La liste des autres jeux Sega Forever

Jetez un oeil à Streets of Rage Classic, Sonic The Hedgehog 1, Virtua Tennis Challenge, Golden Axe Classics et Super Monkey Ball: Sakura sur App Store.

Télécharger le jeu gratuit Crazy Taxi Classic