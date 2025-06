I Am Your Beast : la mise à jour 1.1 rend le jeu aussi complet que sur PC

La version iOS de I Am Your Beast vient de recevoir une mise à jour majeure, numérotée 1.1, alignant la version mobile sur la version PC avec tout le contenu des DLC, y compris le nouvel épilogue Support Group et deux modes supplémentaires : Challenge et Cold Sweat. Ces ajouts offrent un mélange de narration intense, d'épreuves brutales et de rencontres surréalistes à ce jeu de tir à la première personne (FPS).

I Am Your Beast est complet sur iOS

L'épilogue Support Group est une extension narrative audacieuse où vous plongez dans des récits exagérés des ennemis lors d'une session de thérapie d'agents secrets, avec dix nouvelles cinématiques et 28 niveaux extrêmes. Le mode Challenge propose douze niveaux conçus pour tester vos réflexes, votre rapidité de réflexion et votre violence improvisée, sans lien avec l'histoire. Le mode Cold Sweat offre sept niveaux sans scénario, plongeant dans des scénarios étranges et imprévisibles.



I Am Your Beast, sorti en début d'année et développé par Strange Scaffold, est un FPS rythmé mêlant guerre de guérilla, esthétique de bande dessinée en cell-shading et narration dynamique. Vous incarnez Alphonse Harding, un ancien agent des opérations spéciales devenu fugitif, traqué à travers la nature nord-américaine. Utilisant l'environnement, les armes ennemies et son ingéniosité, Harding retourne la situation contre ses poursuivants. Les niveaux sont des micro-bac-à-sable avec une typographie dynamique et des cinématiques stylées, rendant chaque rencontre unique. Le gameplay repose sur la vitesse : pas de rechargement, utilisation d’armes ennemies et de l’environnement pour survivre. Malgré des niveaux parfois répétitifs, des défis comme la gestion de la santé ou des sabotages chronométrés ajoutent de la variété.

Téléchargez I Am Your Beast maintenant via le lien ci-dessous. C'est gratuit à l'essai, avec tout le contenu, y compris les DLC, débloqué pour 9,99 €.

Télécharger le jeu gratuit I Am Your Beast