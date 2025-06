Feed the Deep : plongez dans l’Abysse terrifiante sur iOS !

Feed the Deep est arrivé sur App Store ! Il s'agit d'un jeu de type roguelite lovecraftien, créé presque entièrement par Luke Muscat, le cerveau derrière Fruit Ninja et Jetpack Joyride. Sorti le 16 août 2024 sur Steam (PC, Mac), puis désormais iOS, ce jeu mêle tension, stratégie et horreur de survie dans des grottes sous-marines générées de manière procédurale, garantissant une rejouabilité infinie. Un jeu génial à découvrir en premier sur iSoft !

Une ambiance Lovecraftienne oppressante

Dans un monde où l’humanité survit sur des villes flottantes, une entité colossale tapie dans les profondeurs menace de tout engloutir. Votre mission : plonger dans des abysses obscurs pour collecter des ressources, nourrir cette créature et éviter la catastrophe. Inspiré par Spelunky et Dome Keeper, Feed the Deep propose une exploration stratégique où chaque décision compte. Plongez rapidement pour maximiser vos gains ou explorez prudemment, en gérant un oxygène limité (environ deux minutes) et une faune hostile.

L’esthétique saisissante, presque ludique, cache une tension de tous les instants. Les grottes sombres, éclairées seulement par votre lampe torche, et la bande-son atmosphérique de Cedar Jones (Jetpack Joyride) amplifient l’angoisse. Les créatures imprévisibles, capables de désorienter en faisant pivoter l’écran ou en vous téléportant, maintiennent une menace constante, tandis que la rareté des ressources et la pression du temps accentuent l'ambiance étouffante.

Un gameplay simple mais profond

Les mécaniques de Feed the Deep sont intuitives mais exigent une planification minutieuse. Chaque plongée dans l’un des six niveaux impose une profondeur cible, où collecter plus de ressources ralentit vos mouvements, augmentant les risques. Les outils comme les fusées éclairantes, les bombes ou les lignes de guidage deviennent essentiels à mesure que la complexité croît, tandis que des améliorations en boutique renforcent votre plongeur pour les expéditions futures.



Les combats, bien que simples, sont plus que tendus. Les monstres, repoussés par un pistolet à fusées ou des bombes à retardement, ne rapportent rien sinon un bref répit. La noyade, les vies limitées et les ressources rares maintiennent une intensité constante, rendant cette expérience unique.

Notre avis sur cette pépite !

Avec 90 % d’avis positifs sur Steam et des éloges pour son équilibre entre suspense et rejouabilité, Feed the Deep s’est imposé comme un incontournable de 2024. Son mélange d’horreur lovecraftienne, de narration subtile, de découverte et de gameplay addictif en fait un rival de Spelunky ou, dans une moindre mesure, Slay the Spire. Disponible pour environ 7,99 € (en in-app) sur iOS, ce thriller sous-marin est une véritable pépite, parfaitement adaptée ! Alors, oserez-vous nourrir les profondeurs ?

