Jetpack Joyride 2 est disponible en exclu sur Apple Arcade !

Barry Steakfrites est de retour ! Comme prévu, les gars de Halfbrick Studios viennent de publier la suite de l'un des plus gros cartons des premières années de l'App Store. Il s'agit bien sûr de Jetpack Joyride qui nous arrive en version 2, plus de dix ans après avoir fait enrager des millions de joueurs. Voici Jetpack Joyride 2 !

Jetpack Joyride 2 est de retour sur Apple Arcade

Faites équipe avec Barry et Betty et frayez-vous un chemin dans le laboratoire pour arrêter les expériences des scientifiques avant qu'il ne soit trop tard ! Jetpack Joyride 2 est la suite très attendue du célèbre jeu mobile classique acclamé, avec de nouveaux graphismes HD, de nouvelles animations, de nouveaux mécanismes et une nouvelle façon de jouer.

Regardez le trailer vidéo de Jetpack Joyride 2 :

La suite de Jetpack Joyride revient avec toujours le même principe : aller le plus loin possible à travers un laboratoire pour arrêter les expériences des scientifiques avant qu'il ne soit trop tard.



Les temps ont changé et notre héros, Barry, dispose désormais de nouveaux équipements et de nouvelles armes afin de combattre des ennemis plus coriaces que jamais. Cette nouvelle version propose bien évidemment de nouvelles mécaniques induites par ces changements, ainsi qu'un nouveau moteur graphique bien plus convaincant. C’est plus dynamique que jamais et toujours aussi prenant. Mieux, les développeurs promettent plusieurs façons de jouer grâce aux nouvelles mécaniques. À pied, en volant ou dans un robot, tout est bon pour progresser et atteindre les boss de chaque étape.



Si vous avez un abonnement Apple Arcade, vous pouvez foncer pour télécharger le dernier jeu de Halfbrick sur iPhone, iPad, Apple TV ou Mac.



PS : si vous nous suivez régulièrement, vous savez que Jetpack Joyride 2 était déjà sorti sur App Store l’an dernier, mais les développeurs l’ont rapidement retiré, certainement après avoir signé un accord avec Apple pour le diffuser sur « Arcade ».

Télécharger le jeu Jetpack Joyride 2