Disney Melee Mania est de sortie en exclu sur Apple Arcade

Annoncé en grande pompe le mois dernier par un communiqué d'Apple, Disney Melee Mania est désormais disponible pour tous les joueurs abonnés au service de jeu par abonnement Apple Arcade. Une exclusivité qui pourrait attirer les joueurs fans de Nintendo par exemple.

Disney Melee Mania est disponible sur iPhone, iPad, Apple TV et Mac

Dans ce jeu de combat pas comme les autres, les champions holographiques de Disney et Pixar sont prêts à en découdre dans des arènes multijoueur en 3 contre 3. Les amoureux des brawlers de tout poil vont pouvoir ici revêtir le costume de de Ralph, Elsa, Mickey, Frozone, Vaiana et autre Buzz l'Éclair, le choix faisant apparaitre des compétences uniques. Mais les combats ne se limitent pas seulement à des joutes entre personnages puisque les lieux sont également truffés d'obstacles, de quoi rendre chaque partie de 5 minutes hilarantes.

Mêlées de 5 minutes – Des combats rapides et rythmés où ruse et efficacité sont de mise à chaque instant !

12 champions – Constitue ton équipe de 3 champions holographiques Disney et Pixar, et fais-la progresser !

Divers modes de jeu – De nouveaux défis pour tester tes compétences et améliorations !

Personnalisation des matchs – Choisis tes costumes et équipe-toi de traînées qui en jettent !

Événements réguliers – De super matchs tous les jours pour remporter des récompenses exceptionnelles !

Concrètement, les matchs de cinq minutes à rythme soutenu sont remportés par ceux qui marquent le plus de points possibles, et ce dans plusieurs modes qui apportent de la variété. Sans oublier des objectifs divers et variés ainsi que des récompenses à récupérer lors d'événements. Le tout nécessite un abonnement à 4,99€ mais ne contient ni publicité, ni achat intégré.

