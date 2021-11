Disney Melee Mania annoncé en grande pompe sur Apple Arcade

Apple a annoncé aujourd'hui que le jeu "Disney Melee Mania" de Mighty Bear Games rejoindra le catalogue de plus de 200 titres proposés sur son service d'abonnement populaire, Apple Arcade. Une licence forte qui pourrait attirer les joueurs habitués à ce genre sur Nintendo.

Disney Melee Mania : un 3v3 avec tous les personnages célèbres

Dans Disney Melee Mania, les joueurs formeront des équipes prêtes à en découdre avec des personnages Disney et Pixar emblématiques et appréciés des fans, qui s'affronteront dans une arène virtuelle étonnante et inédite. De Ralph à Elsa en passant par Mickey Mouse, Moana et Buzz, chaque joueur choisira son héros holographique unique pour s'affronter dans des matchs 3 contre 3 avec ses amis et ses ennemis, afin de devenir les champions Disney ultimes.



Simon Davis, PDG de Mighty Bear Games, a déclaré :

Nous sommes ravis de travailler avec Disney pour amener ces personnages bien-aimés dans le tout premier jeu d'arène de combat Disney et Pixar, disponible exclusivement sur Apple Arcade. Les fans s'affronteront avec des champions Disney et Pixar de style arcade dans une bagarre générale amusante et frénétique pour survivre à la mêlée chaotique et rester sous les feux de la rampe.

Disney Melee Mania plonge les joueurs dans un champ de bataille virtuel et leur permet de choisir parmi 12 champions issus de plusieurs classiques de Disney et Pixar, d'autres personnages seront ajoutés régulièrement. Chaque champion est équipé de son propre ensemble de mouvements emblématiques et de cosmétiques à débloquer, sans in-ap. Au cours de matchs de cinq minutes à rythme soutenu, les joueurs devront marquer le plus de points possible - ou battre l'équipe adverse autant de fois que possible - pour avoir une chance de gagner. Ils rejoindront des batailles multijoueurs en arène qui mettront à l'épreuve les capacités uniques de chaque personnage dans des combats rapprochés, avec de multiples modes et défis pour tester leurs compétences, et gagneront également des récompenses en jeu lors d'événements.



La firme rappelle que les joueurs trouveront sur Apple Arcade une infinité d'options de jeu qui leur permettront de se divertir sur tous leurs appareils préférés pendant les fêtes de fin d'année, qu'il s'agisse de titres classiques comme "Crossy Road Castle" ou de nouveaux jeux créatifs comme "Disney Melee Mania" et "LEGO Star Wars : Castaways" à venir en fin de semaine.

Mieux encore, Apple Arcade offre un service de jeu ininterrompu sans souci, permettant aux familles de profiter simplement d'expériences de jeu amusantes et passionnantes, le tout sans publicités ni achats in-app.



Pour le jeu Disney, il faudra attendre la mi-décembre pour mettre la main dessus.



Télécharger le jeu Disney Melee Mania