Bientôt sur  Arcade : Jetpack Joyride 2, Amazing Bomberman, Love You to Bits, My Talking Tom

Apple a révélé aujourd'hui les quatre jeux qui rejoindront Apple Arcade en août 2022, dont deux originaux et deux grands classiques de l'App Store. On retrouve ainsi les excellents Love You to Bits et My Talking Tom en version "+", ainsi que les nouveautés Jetpack Joyride 2 et Amazing Bomberman, deux titres d'action qui devraient plaire au plus grand nombre. Pour en profiter, il vous suffit d'avoir un abonnement à Apple Arcade à 4,99 euros par mois, ou un pack Apple One à partir de 14,95 euros.

Les nouveaux jeux Apple Arcade en août

Amazing Bomberman

Ce mois-ci nous paraît fort intéressant parce que l'une des entrées s'appelle Amazing Bomberman, un jeu signé Konami et attendu pour ce vendredi. Ce jeu d'action rythmique comprend des arènes qui changent selon la musique, un mode d'entraînement, un support pour les combats entre amis, des objets de personnalisation que vous pouvez collecter, ainsi qu'une musique écrite spécialement pour Amazing Bomberman. Regardez la bande-annonce d'Amazing Bomberman ci-dessous :

Télécharger le jeu Amazing Bomberman

Jetpack Joyride 2

Le deuxième "Apple Arcade Original" s'appelle Jetpack Joyride 2, un jeu lancé en 2021 avant de quitter les stores pour revenir en exclusivité sur la plateforme.

La suite du premier Jetpack Joyride reprend le style général avec des graphismes haute résolution et de nouvelles mécaniques qui permettent d'avoir plusieurs façons de jouer.



Regardez la vidéo postée l'an dernier :

Pour ceux qui ne connaissent pas Jetpack Joyride, il s'agit d'un jeu de course infini dans lequel le joueur doit voler dans un jetpack à l'intérieur d'un laboratoire tout en esquivant les missiles et autres osbtacles. La description du nouveau jeu indique que les joueurs feront "équipe avec Barry et Betty" pour arrêter les expériences des scientifiques avant qu'il ne soit trop tard. Il sortira le 19 août.

Télécharger le jeu Jetpack Joyride 2

My Talking Tom+

Ensuite, Apple a annoncé le retour de My Talking Tom+, le chat qui parle et qui a tellement plu aux enfants lors des premières années de l'iPad.

Les joueurs doivent adopter cet animal de compagnie virtuel, le garder heureux et l'aider à explorer le monde à travers des mini-jeux comme le célèbre dérouler de papier-toilette ! Sortie prévue le 12 août.

Télécharger le jeu Mon Talking Tom+

Love You to Bits+

Le dernier titre à venir est l'inoubliable “Love You to Bits”, un jeu d'aventure en point & click de science-fiction spatiale : delirant et adorable, 100% visuel et plein de puzzles. Vous suivez Kosmo, un explorateur spatial novice et maladroit, à la recherche de Nova sa petite amie robot. Découvrez l’émouvante et touchante histoire d’amour de Kosmo et Nova à travers chaque niveau ! Un classique en version +, sans publicité ni achat intégré.

Télécharger le jeu Love You To Bits+